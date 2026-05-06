Ученик от Костинброд стана световен шампион по програмиране (СНИМКИ)

Община Костинброд има свой световен шампион по програмиране. Щастливи сме да споделим прекрасна новина за общността - Костинброд има свой световен шампион по програмиране. Александър Донков живее в Костинброд от близо година и е ученик в ЧПГДН „СофтУни Будител“, гр. София. На 10 март 2026 година, той грабва световната титла по програмиране в GEMA International Scratch Olympiad, където се състезава с хиляди деца от цял свят. Печели първо място с авторски проект – игра, свързана с екологична криза в голям град, в която решенията на играча водят до различни последствия за развитието на средата. Проектът на Алекс се казва Green City Manager - стратегически план за намаляване на замърсяването на въздуха и превръщането на един замърсен сив град в устойчив и зелен.

Година по-рано Алекс е на пето място в Европа и на 11-о в света в едно от най-големите състезания по програмиране за деца в света - International Kids Coding Competition. В него са участвали близо 600 ученици от 44 страни. Темата е била как да спасим света от ядрено оръжие.

“Участвам, защото вярвам, че знанието има смисъл, когато го използваме, за да помагаме и да намираме решения на реални проблеми. Ако моите игри например накарат хората да се замислят колко е важно да стоим далеч от ядрени оръжия и войни, да пазим природата и да вземаме умни решения, значи усилията ми са си заслужавали”, мъдро отбелязва младежът.

Отправяме искрените си поздравления към Алекс за впечатляващите постижения, неуморния труд и жаждата му за развитие!

Алекс, ти си вдъхновение и гордост!

Не спирай да се развиваш и мечтаеш смело.

Благодарности и към родителите му, които възпитават ценности и качества, достойни за адмирации.