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Потвърдено: В България откриха храм на родоначалника на македонските царе

15 юни 2026, 9:52 часа 477 прочитания 0 коментара
Снимка: Исторически музей Петрич
Потвърдено: В България откриха храм на родоначалника на македонските царе

Новооткрит надпис потвърди хипотезата на археолозите под ръководството на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ - БАН), че проучваната от миналата година сграда източно от централния площад на Хераклея Синтика е храм на Херакъл. Това съобщават от научното списание Archaeologia Bulgarica.

"Гл. ас. д-р Николай Шаранков от СУ „Св. Климент Охридски“ преведе от старогръцки текста, който гласи: „Антигон – на Херакъл Кинагид (Ловеца)..." Вероятно каменният надпис е част от жертвеник, стоял в преддверието на храма", пише още изданието.

Храм на Херакъл

"Този аспект на култа към Херакъл - като ловец и покровител на ловците, е бил популярен в древна Македония от ІV в. пр. Хр. до ІІ в. сл. Хр. – коментира проф. Вагалински. – Както знаем, македонските царе са извеждали своето потекло от Херакъл, а и обичали лова. Подходящи територии са били определяни за ловни резервати и охранявани като такива дори по време на война", гласи още съобщението.

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Светилище на Херакъл Ловеца е открито и в Бероя (днес Верия, Централна Македония, Гърция). То датира от втората половина на ІV в. пр. Хр.

За Хераклея Синтика

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Античният град Хераклея Синтика е сред най-привлекателните археологически обекти на Балканите през последните 15 години. За него пишат древни гръцки и латински автори, сред които Омир, Херодот и Тукидид.

Повече от 100 години учените спорят къде се намира градът. Мраморна плоча с надпис на латински език, намерена през 2002 година, дава основание на учените да предположат, че градът е именно Хераклея Синтика. Става дума за писмо на император Галерий и цезар Максимин Дая от 307-308 година, в което владетелите се обръщат към хераклейците в отговор на молбата им да възстановят изгубените градски права.

Градът, основан през ІV в. пр. Хр. в племенната територия на траките-синти, носи името на митичния герой Херакъл (Херкулес), който се смята за родоначалник на династията на древните македонски царе.

В древността Хераклея Синтика е основният град в североизточните предели на древното македонско царство. Оттук Александър Велики потегля на поход срещу съседни тракийски племена преди да завоюва огромната Персийска империя. В средата на ІІ в. пр. Хр. Хераклея Синтика е покорена от римляните. Градът е покровителстван от самия Октавиан Август – основателят на Римската империя.

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Археологически разкопки Археология Хераклея Синтика Херакъл
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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