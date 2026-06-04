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С проект за птици: България спечели и "Природозащитната Евровизия" - LIFE Awards 2026

04 юни 2026, 18:00 часа 497 прочитания 0 коментара
Снимка: БДЗП
С проект за птици: България спечели и "Природозащитната Евровизия" - LIFE Awards 2026

Международният проект “Нова надежда за египетския лешояд“, координиран от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), спечели Наградата на публиката (LIFE Citizens' Prize) на LIFE Awards 2026 – най-престижните отличия на Европейския съюз за природозащитни и климатични проекти. Наградите бяха връчени на 3 юни по време на Зелената седмица на Европейския съюз (EU Green Week), когато Европейската комисия отбеляза и 20-годишнината на програма LIFE. Наградата е признание не само за постигнатите природозащитни резултати, но и за подкрепата на хиляди хора от България, Европа и света, които гласуваха за каузата за опазване на египетския лешояд – един от най-застрашените видове птици на планетата.

Държави от три континента

Проектът обедини усилията на 22-ма партньори от 14 държави в Европа, Азия и Африка и показа, че опазването на природата може да обединява хора отвъд граници, езици, култури и политически различия.

Снимка БДЗП

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Тази награда принадлежи на всеки човек от нашия международен екип – на настоящите и бившите колеги, които посветиха години от живота си на тази кауза. Благодарим на всички партньори, на семейството на BirdLife, на фондация A. G. Leventis и на нашите семейства, които ни подкрепяха през целия път.“

Това заяви ръководителят на проекта д-р Стоян Николов при получаването на отличието.

Сред най-застрашените птици в Европа

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Египетският лешояд е сред най-редките и застрашени видове птици в Европа. Като естествен санитар на природата той изпълнява ключова роля в екосистемите, но е изправен пред множество заплахи – отровни примамки, бракониерство, токови удари, сблъсъци с електропреносна инфраструктура и рискове по миграционния си път между Европа и Африка.

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В рамките на проекта бяха реализирани редица дейности с измерим ефект за опазването на вида. Над 50 египетски лешояда бяха маркирани с GPS предаватели за проследяване и идентифициране на заплахите по миграционния им път.

Снимка БДЗП

Благодарение на специализираните екипи с кучета за борба с отровите в България и Гърция бяха открити и премахнати повече от 100 отровни примамки. В шест държави бяха обезопасени над 1500 опасни електрически стълба.

30 млади египетски лешояда бяха освободени в дивата природа като част от програмата за подсилване на популацията в България. Към момента вече са сформирани шест диви двойки от птици, освободени в рамките на проекта.

Образование и информация

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Наред с теренните дейности, проектът достигна до хиляди хора чрез образователни и информационни инициативи. Повече от 4300 ученици в 100 училища участваха в природозащитни програми, а чрез кампании, събития и медийни изяви посланията за опазването на вида достигнаха до милиони хора по целия миграционен път.

След повече от три десетилетия несигурно бъдеще за египетския лешояд в България, резултатите от проекта дават реална надежда за възстановяването на популацията на вида у нас.

Този проект доказва, че природата може да обединява хора отвъд граници, континенти, геополитика, религии и култури. Заедно партньори от Европа, Азия и Африка работиха за една обща цел – бъдеще за един световно застрашен вид. Надяваме се програма LIFE да продължи да вдъхновява и подкрепя подобно сътрудничество и след 2028 година“, каза още д-р Николов.

Любимци на публиката

Снимка БДЗП

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Наградата на публиката на LIFE Awards 2026 е признание за усилията на всички партньори, експерти, доброволци, институции и граждани, които стоят зад тази кауза и доказват, че съвместните действия могат да променят съдбата на един световно застрашен вид.

Сред отличените проекти тази година бяха LIFE Danube floodplains (Словакия и Унгария) в категория Опазване на природата и биоразнообразието, LIFE WetLands 4CLIMATE (Испания) в категория „Климатични действия“, а проектът „Нова надежда за египетския лешояд“ спечели вота на европейските граждани.

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Награда Природозащитници Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) египетски лешояд
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
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