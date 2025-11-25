Спорт:

Подслон за четириноги: Поставят къщички за бездомни кучета във Видин

25 ноември 2025, 13:01 часа 252 прочитания 0 коментара
Видин се включва в инициативи за по-добро отношение към бездомните животни в града. Все повече граждани се интересуват от съдбата на уличните кучета и желаят те да имат сигурен подслон, където да се чувстват защитени и спокойни. За да се подобри грижата за безстопанствените кучета, общината предприема конкретни мерки – поставянето на специални къщички в различни квартали на града.

Призив към добро

На първия етап ще бъдат осигурени 10 дървени къщички, които ще бъдат разположени на подходящи и безопасни места. Идеята е тези животни да имат собствен кът, където да спят и да се чувстват добре, вместо да търсят подслон под коли или пред входове.

Община Видин призовава граждани и доброволци, които се грижат за бездомни кучета, да се включат в инициативата. Желаещите да получат къщичка трябва да посочат две имена, телефон за контакт и точната локация, където се намира бездомното куче. Информацията може да бъде подадена под публикацията във Facebook или на телефон 094 / 609 457 до 1 декември 2025 г.

Тази инициатива е част от усилията на града да създаде по-хуманна и безопасна среда както за хората, така и за животните. Всеки гражданин, който желае да се включи, може да стане част от промяната и да осигури малко топлина и уют за четириногите ни приятели.

Всеки от нас може да помогне, като създаде безопасно и топло място за животните в нужда, а как да им помогнете през зимата - може да прочетете в нашата статия с практични съвети за грижа

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
Видин бездомни животни кучета
