25 ноември 2025, 10:39 часа 332 прочитания 0 коментара
Спасили автобусите от пламъци: Наградиха храбри полицаи

Наградиха двама полицаи за проявена храброст и спасяване на автобуси при огромен пожар в Костинброд. Това съобщиха от ОДМВР София. Пред ръководния състав на дирекцията старши комисар Тихомир Ценов поздрави младши инспекторите Ивайло Пенев и Алекс Станиславов за проявената от тях смелост, решителност и непоколебимост по време на възникналия пожар в автобусен гараж през миналата седмица. „Гордея се със служители като Вас. Вие сте пример за достойнство и мъжество!“, обърна се ст. комисар Ценов към двамата полицаи, пожелавайки им здраве и все така силен дух, след което им връчи грамоти за бързите им и адекватни действия в критичната ситуация.

Хвърлили се в пламъците

През окото на тяхната бодикамера станахме свидетели как униформените се хвърлят в пламъците без капка колебание и с риск за собствената си безопасност спасяват множество автобуси от огнената стихия, предотвратявайки още по-големи материални щети.

За проявения от тях изключителен професионализъм Ивайло Пенев и Алекс Станиславов са наградени от директора на ОДМВР-София с индивидуални парични награди.

Припомняме, че на 19 ноември в базата на общинско дружество "Общински превози – Костинброд" пламна огромен пожар, при който напълно изгоряха четири автобуса, един ученически автобус, два буса и два леки автомобила. 

Спасили седем автобуса

Снимка Община Костинброд

Първи на място се отзовали служителите от автопатрула Ивайло Пенев и Алекс Станиславов. Първата им задача била да се уверят, че няма пострадали граждани.

Виждайки, че огънят бързо се разраства и обхваща паркираните в обекта превозни средства, двамата полицаи взели ключово решение и действали.

Докато колегата му го подсигурявал и обезопасявал района, Ивайло Пенев се качил зад волана и извел 7 автобуса на безопасно разстояние извън зоната на пожара. След това двамата останали на място и продължили да оказват активно съдействие на огнеборците.

Припомняме още, че екипите на РС ПБЗН – Костинброд са реагирали незабавно и са успели да потушат пожара, който е започнал да се разпространява и към халето на базата. Огнеборците и полицаите са предотвратили нанасянето на по-големи щети.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Костинброд полицаи пожар изгорели автобуси
