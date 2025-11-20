Актьори от Народния театър играха в дом за възрастни хора

Спектакълът „Глембаеви“, който ще бъде представен на Голяма сцена в Народния театър (премиерните дати са на 6 и 14 декември), срещна първите си специални зрители. По идея на режисьора Ивица Булян актьорите и екипът играха в Дома за възрастни хора „Надежда“ в София.

Една специална публика

Необикновената и емоционална среща бе част от репетиционния процес, който хърватският режисьор ръководи на Първата ни сцена. За актьорите това беше възможност да усетят реакциите на публиката преди истинската премиера на „Глембаеви“.

„Това е един малък конкретен акт – да отидем там, където обикновено ни няма, да споделим тази пиеса с хора, които са били наша публика много преди да се родим, и да приемем, че тази среща ще ни бележи“, казва Ивица Булян.

Преживяването за възрастните хора също беше интересно – макар и в работен вариант, те успяха да видят дългоочакваното събитие на този театрален сезон, в уютната среда на дома за възрастни. След представлението актьорите получиха ръчно изработени цветя и писмо от екипа на ДСХ „Надежда“:

„От сърце благодарим за магията, която създадохте! Докоснахме се до едно дишащо преживяване, което ще остави следа. Благодарим ви за всеки дъх, емоция и жест, с които от душа и с думи пресъздадохте тази история.“

В Хърватия Ивица Булян често търси живия контакт с различни публики преди да представи пиесите си на сцена.

„Домовете за възрастни са невероятни общности. Това са хора, които до съвсем скоро са водили активен живот, работели са, отглеждали са семейства, ходели са на театър, спорили са за политика и изкуство. Точно като нас“, споделя още режисьорът.

Повече за постановката „Глембаеви“

В „Глембаеви“ участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.

Още: Звездите на Народния театър разкриват фалшивия блясък и варварството на богатото семейство в "Глембаеви"