Само на 34 години: Почина европейска шампионка от Рим 2024

Скръбна вест разтърси световната лека атлетика! Европейската шампионка от Рим 2024 и двукратна олимпийска участничка Кира Магиън почина на 34-годишна възраст. Атлетката страдаше от тежко онкологично заболяване, което ѝ бе открито в четвърти стадий през май 2025 година. Сега става ясно, че е загубила битката. Тя представляваше Ирландия на Олимпийските игри през 2016 и 2020 година, но беше принудена да се оттегли от Игрите в Париж 2024 поради контузия на ахилесовото сухожилие.

Отиде си ирландската атлетка Кира Магиън

По-рано през 2024 година Магиън спечели първата голяма титла в кариерата си, като взе златото на 1500 метра на Европейското първенство в Рим. Преди това тя беше представлявала Северна Ирландия и на Игрите на Британската общност, където спечели сребро на 1500 м в Бирмингам през 2022 година През октомври Магиън сключи брак с дългогодишния си партньор Томас Моран на скромна гражданска церемония в Белфаст. Рано тази сутрин, 1 ноември, близките обявиха смъртта ѝ.

Голямата мечта на Магиън винаги е била да представи родината си на олимпийските игри. Нейните способности в бягането станаха ясни по време на впечатляващата ѝ юношеска кариера, в която спечели сребърни медали на 1500 м на Световното първенство за юноши и девойки през 2010 г. и на Европейското първенство за юноши и девойки през 2011 г. Тя също така достигна финала на 1500 м на Игрите на Британската общност през 2010 г., когато беше на 18 години. Въпреки това ранният напредък на Магиън в състезанията за възрастни беше затруднен от сериозна контузия на глезена, която сложи край на надеждите ѝ за олимпийски дебют в Лондон 2012.

Кариерата на Магиън

След като претърпя операция, Магиън спечели ирландската титла на 1500 м при завръщането си две години по-късно. През 2016 година тя спечели бронзов медал на 1500 м на Европейското първенство в Амстердам, но олимпийският ѝ дебют завърши с разочарование, тъй като отпадна от състезанието на 1500 м на 1/2-финалната фаза. Магиън преживя още едно олимпийско разочарование на отложените Игри в Токио през 2021 г., когато контузия в прасеца наруши подготовката ѝ и тя отпадна още в квалификациите.

През 2023 година Магиън пропусна с малко медал от Световното първенство, като завърши четвърта в финал с високо ниво на конкуренция в Будапеща. След поредица от пропуснати възможности на шампионатно ниво, Магиън постигна най-голямата победа в кариерата си на Европейското първенство през 2024-а в Рим. В един вълнуващ финал тя се оказа заклещена между двете състезателки от Великобритания - Джорджия Бел и Джема Рики, но успя да намери пролука и да се втурне по правата към победата с време 4:04.66 минути. След ликуването на Магиън в Рим, контузия отново прекъсна олимпийските ѝ амбиции, тъй като травма на ахилесовото сухожилие я принуди да се откаже в навечерието на серията си в Париж.

Поклон пред паметта ѝ!