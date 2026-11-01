Манчестър Юнайтед иска бижу на Барселона с 6 гола и 6 асистенции в 13 мача

В момента Манчестър Юнайтед изпитва проблеми в няколко области. Ръководството изглежда също така счита, че е необходимо да се подсили централната зона на полузащитата и иска да привлече нови играчи. По последна информация на журналиста Матео Морето английският рекорден шампион е набелязал една от звездите на Барселона и бижу на Атлетико Мадрид като потенциални цели за зимния трансферен прозорец в халфовата линия.

Ман Юнайтед иска да пазарува от Ла Лига

Само през лятото Юнайтед похарчи над 170 милиона евро за трима централни полузащитници: почти 76 милиона евро за Карлос Балеба, 56 милиона евро за Андрей Сантош и 41 милиона евро за Юри Тилеманс. Те обаче не оправдаха очакванията и по тази причина от Манчестър са се насочили към звездите от Ла Лига. Става въпрос за Фермин Лопес от Барселона и Пабло Бариос от испанската столица. И двата клуба ценят високо своите играчи, така че привличането им вероятно ще се окаже трудно. Лопес се намира в отлична форма от началото на сезона, като е отбелязал шест гола и е дал шест асистенции в 13 мача за каталунците. Бариос също е титуляр в състава на Диего Симеоне.

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Но според The Athletic "червените дяволи" искат да се подсилят и на позицията на левия бек. Сред споменаваните имена е Давид Раум от РБ Лайпциг. Тези пропуски в състава отразяват по-широките проблеми на клуба. Манчестър Юнайтед преживява една от най-големите кризи в своята съвременна история и отбеляза най-лошия старт на сезона в историята си. След девет кръга тимът има само една победа и се намира в дъното на класирането. Цялата тази ситуация повдига сериозни въпросителни около бъдещето на Майкъл Карик начело, а всяка следваща загуба може да се покаже пагубна за него.

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