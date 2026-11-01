Към 14 ч. 14,9% избирателна активност на балотажа на президентските избори

Избирателната активност на балотажа на президентските избори към 14:00 ч. е 14,9%, съобщава NOVA. Такива са данните от exit poll на социологическа агенция "Тренд", направен по поръчка на телевизията. Според данните на първия тур към този час до урните са отишли 13,4 на сто от имащите право на глас. Българите, които могат да гласуват на балотажа, са близо 6,6 милиона.

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По традиция изборният ден започна в 7:00 ч. и ще приключи в 20:00 ч., но може да бъде удължен с един час, ако пред секцията има негласували избиратели. Имащите право на глас могат да упражнят вота си в близо 12 700 секции. В организацията на балотажа участват около 100 000 членове на секционни комисии, а за машинното гласуване са осигурени над 11 900 устройства. В близо 9400 секции може да се гласува с машина, като в над 2200 от тях са осигурени по две устройства.

Снимка: БГНЕС

Незабавно след обявяване на края на изборния ден, но не по-рано от 20:00 ч., СИК установява резултата от гласуването, съставя протокол и го предава на районната избирателна комисия (РИК). Аналогична е работата на СИК извън страната. По традиция обаче трите големи телевизии обявяват резултатите, с които разполагат, много преди 20 ч.

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Според изборната хронограма, ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.