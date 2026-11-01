Почина един от ключовите членове на руската рок група "Любе"

На 64-годишна възраст почина бек-вокалистът на руската рок група "Любе" Алексей Тарасов. Това бе съобщено в официалния канал на музикалния колектив. "С дълбока скръб съобщаваме, че Алексей Тарасов — бек-вокалистът на групата "Любе" — ни напусна", се казва в съобщението, цитирано от "Expert.ru". Освен това групата изрази съболезнования на близките, роднините и всички познати на музиканта. Причините за смъртта му не се разкриват.

Кой е Алексей Тарасов

Алексей Тарасов е роден на 2 декември 1961 г. в Москва. Завършил е диригентско-хоровото отделение на Музикалната академия "Иполитов-Иванов" и е започнал кариерата си като оперен певец. От 1989 г. участва в записите на албумите на групата "Любе", а от 2005 г. става част от постоянния ѝ концертен състав като бек-вокалист, бас-вокалист и перкусионист.

Още: Отиде си легендарният актьор сър Патрик Стюарт (ВИДЕО)