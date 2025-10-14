Боли ви главата? Ето кога е безобидно и кога е сигнал за сериозен проблем

Как се поставя диагноза и какво включва лечението?

Главоболието е нещо, с което почти всеки от нас се е сблъсквал — понякога като леко неудобство след дълъг ден, друг път като силна, изтощителна болка, която ни изважда от ритъм. Макар в повечето случаи да не е повод за тревога, има ситуации, в които главоболието може да бъде предупредителен сигнал за сериозно здравословно състояние. Затова е важно да разпознаваме различните му форми и да знаем кога да потърсим медицинска помощ.

Какви видове главоболие съществуват?

Снимка: iStock

Главоболието не е универсално усещане — то може да се прояви по различни начини, с различна интензивност и продължителност. Медицината го класифицира основно в две категории: първично и вторично.

Първично главоболие

Това са състояния, при които болката не е резултат от друго заболяване, а самото главоболие е основният проблем.

Мигрена

Характеризира се с пулсираща, често едностранна болка, която може да бъде придружена от гадене, повишена чувствителност към светлина и звук, а понякога и зрителни нарушения. Мигрената може да продължи от няколко часа до няколко дни и често нарушава нормалния ритъм на живот.

Снимка: iStock

Главоболие от напрежение

Това е най-разпространеният тип. Болката е тъпа, стягаща, усеща се като натиск или "обръч" около главата. Обикновено се появява при стрес, умора или продължително седене пред екран.

Клъстерно главоболие

Рядко, но изключително болезнено. Болката е остра, пронизваща и се концентрира около едното око. Може да бъде придружена от сълзене, зачервяване на окото и запушен нос. Среща се по-често при мъже и се появява на пристъпи — понякога по няколко пъти на ден.

Снимка: iStock

Вторично главоболие

Тук болката е симптом на друго заболяване. В тези случаи главоболието може да бъде сигнал за спешна медицинска намеса.

Инсулт, състояния с нарушено мозъчно кръвообращение

Внезапно, силно главоболие, което може да бъде съпроводено с изтръпване на крайници, затруднен говор, загуба на равновесие или парализа.

Синузит, инфекции, травми, тумори, очни заболявания, повишено артериално налягане

В тези случаи главоболието е част от по-широка клинична картина и често е съпроводено с други симптоми като температура, отпадналост или неврологични нарушения.

Какво провокира главоболието?

Снимка: iStock

Причините могат да бъдат изненадващо прозаични, но също така и коварни. Ето най-често срещаните:

Недостатъчен сън или нередовен режим

Хроничен стрес и емоционално напрежение

Обезводняване — дори лека дехидратация може да предизвика болка

Пропуснати хранения или ниска кръвна захар

Продължително излагане на екрани, шум или ярка светлина

Хормонални промени, особено при жени (например по време на менструация, менопауза)

Рязка промяна във времето или атмосферното налягане

Кога трябва да потърсите лекар?

Снимка: iStock

Не всяко главоболие изисква спешна намеса, но има признаци, които не бива да се игнорират:

Внезапна, силна болка, която не прилича на предишни епизоди

Главоболие, което се появява често или се влошава с времето

Придружаващи симптоми като повръщане, загуба на съзнание, двойно виждане, изтръпване или слабост на крайници

Главоболие след травма на главата

Новопоявило се главоболие при хора над 50 години

Как се поставя диагноза и какво включва лечението?

Снимка: iStock

Диагнозата започва с подробен разговор с пациента — кога се появява болката, каква е нейната сила, продължителност и съпътстващи симптоми. По лекарска преценка се назначават образни изследвания като компютърна томография (скенер) или магнитен резонанс (ЯМР).

Лечението зависи от типа главоболие:

- Мигрена — медикаменти като триптани, понякога профилактични лекарства;

- Напрежение — обезболяващи, почивка, техники за релаксация;

- Клъстерно главоболие — кислородна терапия, специфични лекарства, понякога инжекции.

Какво можете да направите сами?

Малките промени в ежедневието могат да имат голям ефект:

- Водете дневник на главоболията — записвайте кога се появяват, какво сте яли, как сте се чувствали

- Осигурявайте си достатъчно сън и прием на вода, намалете времето, прекарано пред екран

- Намалете стреса чрез спорт, медитация, йога или просто разходки сред природата

- Ограничете кофеина и алкохола, особено ако забелязвате връзка с болката

Главоболието може да бъде просто досаден спътник в натовареното ежедневие, но понякога то е гласът на тялото, който ни предупреждава, че нещо не е наред. Не го пренебрегвайте. Ако болката се променя, засилва или се появяват нови симптоми, потърсете лекарска помощ. Навременната консултация с невролог може да бъде решаваща — не само за облекчаване на болката, но и за предотвратяване на сериозни усложнения.

Снимка: iStock

