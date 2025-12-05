Лайфстайл:

Остават под стража: Съдът реши за петима, хулиганствали на протеста

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 5 лица, извършили хулигански действия на протеста на 01.12.2025 г. в централната част на гр. София. Това съобщиха от прокуратурата на страницата си в интернет.

Според събраните до момента доказателства - свидетелски показания, видео записи, които са заснели деянията, писмени доказателства, на 01.12.2025 г. в центъра на гр. София, обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Те са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства, а Н.А. има криминални регистрации.

Снимка БГНЕС

След внесени от прокурори искания за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

Разследванията по всички досъдебни производства продължават.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Хулигани провокатори задържане под стража протест бюджет 2026
