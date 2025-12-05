Остават под стража: Съдът реши за петима, хулиганствали на протеста

По искане на Софийска районна прокуратура съдът задържа под стража 5 лица, извършили хулигански действия на протеста на 01.12.2025 г. в централната част на гр. София. Това съобщиха от прокуратурата на страницата си в интернет.

Според събраните до момента доказателства - свидетелски показания, видео записи, които са заснели деянията, писмени доказателства, на 01.12.2025 г. в центъра на гр. София, обвиняемите Ж.Ж., К.Й., Л.Т., М.И. и Н.А са извършили хулигански действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото.

Те са замеряли полицейски служители с камъни, пиротехника и стъклени бутилки. При претърсвания у част от обвиняемите са открити и пиротехнически изделия. Ж.Ж. и К.Й. са осъждани, М.И. и Л.Т. са с висящи досъдебни производства, а Н.А. има криминални регистрации.

Снимка БГНЕС

След внесени от прокурори искания за определяне на постоянна мярка за неотклонение, състав на съда е наложил на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Мерките подлежат на обжалване пред Софийски градски съд.

Разследванията по всички досъдебни производства продължават.

