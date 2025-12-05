Спорт:

Новият голов хищник на ЦСКА се нареди до Петър Жеков и Ивайло Андонов

05 декември 2025, 11:37 часа 368 прочитания 0 коментара
Новият голов хищник на ЦСКА се нареди до Петър Жеков и Ивайло Андонов

Новият голов хищник на ЦСКА Леандро Годой се нареди до легенди на „армейците“ от ранга на Петър Жеков и Ивайло Андонов. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, аржентинецът има вече 10 попадения за тима като последните 8 отбеляза в четири мача – по две на двубой. По този начин той намери място в прелюбопитна класация на „червения“ гранд на българския футбол.

Постиженията на Жеков и Андонов 

В историята на ЦСКА до момента само двама футболисти са успявали да вкарат по два гола в четири мача. Това са Петър Жеков и Ивайло Андонов. Вълшебният стрелец прави това цели три пъти – два пъти през сезон 1968/69 и веднъж през сезон 1969/70. Ивайло Андонов пък успява да го постигне през кампания 1993/94. Тогава нападателят се разписва на два пъти в пет двубоя – нещо, което никой друг не е правил. Жертвите на Андонов са Етър Велико Търново, Спартак Варна, Берое, Черноморец и Славия.

Петър Жеков ЦСКА

Годой има 10 гола и 2 асистенции в 18 мача за ЦСКА 

Леандро Годой пристигна в ЦСКА в началото на август 2025-та. Първоначално нападателят не се представяше на много високо ниво, но след идването на Христо Янев начело на „армейците“ е просто неудържим. До момента 24-годишният аржентинец има 18 мача за „червените“ във всички турнири. В тях той се е отличил с 10 попадения, а също така е направил и две асистенции. Леандро Годой е обвързан с ЦСКА до лятото на 2028-ма.

ОЩЕ: Кошмара: Благодаря на Господ, че съм в ЦСКА, Питас е световна класа!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
ЦСКА Петър Жеков Сантиаго Годой
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес