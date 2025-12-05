Новият голов хищник на ЦСКА се нареди до Петър Жеков и Ивайло Андонов

Новият голов хищник на ЦСКА Леандро Годой се нареди до легенди на „армейците“ от ранга на Петър Жеков и Ивайло Андонов. Това съобщиха колегите от „Мач Телеграф“. Както е известно, аржентинецът има вече 10 попадения за тима като последните 8 отбеляза в четири мача – по две на двубой. По този начин той намери място в прелюбопитна класация на „червения“ гранд на българския футбол.

Постиженията на Жеков и Андонов

В историята на ЦСКА до момента само двама футболисти са успявали да вкарат по два гола в четири мача. Това са Петър Жеков и Ивайло Андонов. Вълшебният стрелец прави това цели три пъти – два пъти през сезон 1968/69 и веднъж през сезон 1969/70. Ивайло Андонов пък успява да го постигне през кампания 1993/94. Тогава нападателят се разписва на два пъти в пет двубоя – нещо, което никой друг не е правил. Жертвите на Андонов са Етър Велико Търново, Спартак Варна, Берое, Черноморец и Славия.

Годой има 10 гола и 2 асистенции в 18 мача за ЦСКА

Леандро Годой пристигна в ЦСКА в началото на август 2025-та. Първоначално нападателят не се представяше на много високо ниво, но след идването на Христо Янев начело на „армейците“ е просто неудържим. До момента 24-годишният аржентинец има 18 мача за „червените“ във всички турнири. В тях той се е отличил с 10 попадения, а също така е направил и две асистенции. Леандро Годой е обвързан с ЦСКА до лятото на 2028-ма.

