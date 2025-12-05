Благомир Коцев обжалва гаранцията от 200 000 лв.

Защитата на кмета на Варна Благомир Коцев обжалва определената му мярка за неотклонение "парична гаранция", съобщиха от пресслужбата на Окръжния съд в крайморския град. Адвокатите оспорват размера на гаранцията – 200 000 лева, и настояват или да не бъде определяна мярка за неотклонение за Коцев, или тя да бъде най-леката – "подписка".

Предстои внесената от защитата жалба да бъде разгледана от Апелативен съд – Варна.

Кметът на Варна бе задържан на 8 юли, а случаят бе поет от Софийска градска прокуратура. На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски градски съд. На съд заедно с Коцев бяха предадени още четирима обвиняеми за общо 12 престъпления.

На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжен съд-Варна, а не от Софийския градски съд. Чрез централизираната система за случайно разпределение на делата за съдия по процеса бе определена Светла Даскалова.

На 27 ноември Коцев бе пуснат под гаранция от 200 000 лева.

На 1 декември Коцев се върна на работа в общинат. Той и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, пиар експертът на варненския кмет и бизнесменът Ивайло Маринов са обвиняеми за общо дванадесет престъпления. Те се разследват за престъпен сговор, за подкупи и принуда.