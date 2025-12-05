Кипър остава без учители

Съвсем скоро Кипър ще се изправи пред неизбежен недостиг на учители. Причините са много, но най-отчетливият проблем е, че трудът на преподавателите се обезценява от обществото и професията губи своята привлекателност. За това предупреди синдикатът на учителите в началните училища в Кипър.

От професионалната организация обявиха, че страната вече изпитва сериозни проблеми със заместването на учителите в началното образование и осигуряването на преподаватели в целодневните избираеми училища.

Същевременно, стратегията на Министерството на образованието предвижда броят на избираемите целодневни училища да се увеличава, като само през тази учебна година те са с 60 повече.

Ако не бъдат намерени подходящи решения и не се осигурят необходимите финансови ресурси от държавата, през следващите години недостигът на учители в държавните училища ще се задълбочи, твърди синдикатът.

Непривлекателността на професията

Според експерти от бранша основна причина за негативната тенденция е общото схващане, че обществените проблеми произлизат от училищата и че пак те са отговорни за решаването им.

Непривлекателността на учителската професия също е сериозен фактор. Кипърските учители са подложени на огромен стрес, като от тях се изисква освен да образоват, да изпълняват и други странични функции - на родители, психолози и социални работници.

Едновременно с това учителите се чувстват все по-уязвими заради агресивното вмешателство на родителите в работата им, като често конфликтни ситуации завършват с откровени заплахи. Всичко това води до демотивация на учителите и ниски образователни резултати, подчерта синдикатът, цитиран от БНР.

Над 7500 преподаватели влязоха в началните класове в Кипър тази учебна година, сочат данни на образователното министерство.