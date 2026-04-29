Д-р Наталия Ненкова от Болница ВИТА сред елита на пластичната хирургия в Европа

Пластичният хирург на Болница ВИТА д-р Наталия Ненкова взе участие в престижния международен форум Deep Plane Lisbon 2026, проведен между 16 и 18 април в португалската столица. Събитието е сред най-авторитетните научно-практически формати в Европа в областта на лицевата естетична и реконструктивна хирургия.

Тридневната програма включваше интензивни практически и теоретични модули, анатомични дисекции върху cadaver модели и наблюдение на хирургични процедури в реално време. Акцент бе поставен върху прецизността, анатомичната безопасност и съвременния подход към естествените резултати.

Сред основните теми на обучението бяха техниките Deep Plane facelift и Deep Necklift – методи, които все по-често се определят като съвременен стандарт в лицевото подмладяване. Те позволяват работа в по-дълбоките тъкани на лицето и шията, като целта е постигане на естествена визия, без ефект на прекомерно опъване, както и по-дълготраен резултат.

„Това не е просто техника, а дълбоко разбиране за анатомията и уважение към естествената красота“, коментира д-р Ненкова след участието си във форума.

Програмата включваше още обучение, свързано със SMAS структурите, retaining ligaments, както и съвременни ендоскопски подходи при facelift и brow lift. Тези методики се прилагат все по-широко в световната практика заради по-малката травматичност и по-краткия възстановителен период.

Лектори в Deep Plane Lisbon 2026 бяха водещи специалисти от Португалия, Бразилия, Белгия, Турция и Ливан, което превърна събитието в международна платформа за обмен на знания и клиничен опит.

Участието на д-р Ненкова в Deep Plane Lisbon 2026 е част от последователния стремеж на специалистите от Болница ВИТА да интегрират в ежедневната си практика най-високите световни стандарти. Според нея именно професионалната общност е двигателят на това развитие: „Най-ценният капитал в нашата професия са хората – срещите с колеги от цял свят и споделеният стремеж към развитие. Този обмен на идеи ни позволява да продължим напред с още по-ясна визия и да налагаме все по-високи стандарти в ежедневната си работа“, обобщи д-р Ненкова.

Подобни квалификации осигуряват достъп на българските пациенти до най-модерните и щадящи хирургични подходи, съчетаващи медицинска етика с индивидуален подход към всеки случай.