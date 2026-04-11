Страданията с магнитни бури: Ето как да борите с тях и как винаги да сте нащрек, ако има

Връхлитането на магнитните бури са понякога бедствие за сериозен процент от хората. В настоящата статия обаче ще представим много подробно и полезно абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и за ваше ползване ще ви посочим начин, по който да установите с точност кога точно ще се появат магнитни бури.

Защо и кои хора имат проблем с бурите

Различни изследвания показват, че близо 49 % от хората реагират бурно на магнитните бури, а в последно време броят им повишава растежа си. Не всички от тях допускат, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт започват да стават видими ден по-рано преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Не се паникьосвайте обаче - човек би могъл да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Истината е, че тези навици са изключително полезни и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да имате перфектна кондиция и всеки да се интересува как я поддържате. Затова тук ще ви посъветваме за всичко, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Знаете ли дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури ви оказват влияние, то идват съмненията, че вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора преживяват различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, силните жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога им се стоварват болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. В повечето случаи признават, че имат понижена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Усещането за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания са силно изразени при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват потискаща слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво специалистите съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Хранене и магнитни бури - най-важните съвети

Какво ще има в чинията в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за вашата боеспособност срещу трудния период. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Добавете към менюто повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително полезен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако се разбирате добре с тенджерата и готвенето, от варивата сега е дошъл момента за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Обърнете внимание на това да е ръжен, защото за него са характерни най-ценните съставки - витамините от групата Б, които имат благоразполагащо въздействие за нервната система. Забравете обаче за белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите отвара от няколко билки, които влияят отлично.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с царевично брашно. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Опитайте се да избягвате месото, да се похапва риба.

• Най-важните навици, които да спазвате

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, осигурете си малко повече от следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е нужно разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една кратка гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Докато траят магнитните бури извадете от менюто си пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, ако не ви причинява проблеми със стомаха и червата, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в стратегията ви.

Можете да въведете в ежедневните грижи за себе си контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и не прекалявайте с шофирането.

Дали има изригвания - сайтът на БАН е мястото, до което да се допитате

Силно вероятно е да сте открили, че в в интернет е наситено с непрекъснати информации за магнитни бури. За съжаление обаче повечето не са верни и подвеждат читателите. Съществува един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук