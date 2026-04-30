Спорт:

Край на споровете: Вдигат огромен небостъргач върху общински имот в "Младост"

30 април 2026, 13:02 часа
Снимка: БГНЕС
С 34 гласа "За" Столичният общински съвет (СОС) прие спорен доклад, който разрешава на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на бу. "Александър Малинов“ в район "Младост". В замяна на това общината ще получи 30% от зданието, за да го ползва за нова сграда на районната администрация. Предложението бе внесено от районния кмет Ивайло Кукурин.

Предложението предвижда частният собственик на близо 8% от земята да получи право на строеж и да се превърне в притежател на 74% от бъдещата 22-етажна сграда.

От "Спаси София" нарекоха доклада "корупция". Според тях той е скандален, защото ощетява общината. Те изтъкнаха и че квартал "Младост" няма парк. Припомниха, че докладът за големия строеж той е внасян и през 2022 г. от ГЕРБ, но тогава е отхвърлен.

От "Демократична България" също призоваха доклада да не се подкрепя. Според тях всеки нов строеж отнема от зеленината и чистотата и увеличава трафика.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Според кмета на "Младост" Ивайло Кукурин това публично-частно партньорство спестява огромен разход на Столичната община за реализиране на социална инфраструктура. "Ние искаме като обезщетение, категорично, помещения, които да обслужват районната администрация, както и гражданите на район "Младост", каза той.

Кукурин обясни, че района неслучайно се казва "Младост - център" и там от години са предвидени по-мащабни сгради. Според него това не е презастрояване.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова Отговорен редактор
Небостъргач СОС жк Младост Ивайло Кукурин
Още от София
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес