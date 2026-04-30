Край на споровете: Вдигат огромен небостъргач върху общински имот в "Младост"

С 34 гласа "За" Столичният общински съвет (СОС) прие спорен доклад, който разрешава на частен инвеститор да построи 75-метров небостъргач върху почти изцяло общинска земя на бу. "Александър Малинов“ в район "Младост". В замяна на това общината ще получи 30% от зданието, за да го ползва за нова сграда на районната администрация. Предложението бе внесено от районния кмет Ивайло Кукурин.

Предложението предвижда частният собственик на близо 8% от земята да получи право на строеж и да се превърне в притежател на 74% от бъдещата 22-етажна сграда.

От "Спаси София" нарекоха доклада "корупция". Според тях той е скандален, защото ощетява общината. Те изтъкнаха и че квартал "Младост" няма парк. Припомниха, че докладът за големия строеж той е внасян и през 2022 г. от ГЕРБ, но тогава е отхвърлен.

От "Демократична България" също призоваха доклада да не се подкрепя. Според тях всеки нов строеж отнема от зеленината и чистотата и увеличава трафика.

Според кмета на "Младост" Ивайло Кукурин това публично-частно партньорство спестява огромен разход на Столичната община за реализиране на социална инфраструктура. "Ние искаме като обезщетение, категорично, помещения, които да обслужват районната администрация, както и гражданите на район "Младост", каза той.

Кукурин обясни, че района неслучайно се казва "Младост - център" и там от години са предвидени по-мащабни сгради. Според него това не е презастрояване.