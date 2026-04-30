Парламентът започна работа:

Коя е Михаела Доцова - новият председател на парламента? (СНИМКИ)

30 април 2026, 11:40 часа
Снимка: БГНЕС
Д-р Михаела Доцова бе избрана за председател на 52-ото Народно събрание с мнозинството от гласовете на пленарната зала. Депутатът от "Прогресивна България" бе водач на формацията на Румен Радев в ключовия 23 столичен изборен район.

Коя е тя?

Михаела Доцова е на 42 години. Юрист с мащабен опит в държавната администрация и законодателната власт. От 2017 г. професионалният ѝ път е свързан с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), където в продължение на над 7 години заема позицията директор на дирекция „Правна“.

В рамките на ведомството тя е изпълнявала и длъжностите главен секретар и началник на кабинета на министъра. Работи като юрист в администрацията на Народното събрание и Областната администрация на Софийска област.

Д-р Доцова притежава научна степен „Доктор по административно право и административен процес“.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Автор е на над 13 научни публикации и участник в множество конференции в сферата на местното самоуправление, изборните процеси и екологичното право. Нейният дисертационен труд е посветен на контрола за законосъобразност на актовете на общинските съвети.

Владее английски език. Неомъжена.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев Отговорен редактор
Прогресивна България 52 Народно събрание Михаела Доцова
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес