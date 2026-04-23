Опасно ли е за сърцето да спите на лявата си страна?

Много хора се чудят преди лягане дали позата, в която спят, например на лявата си страна, е вредна за сърцето им.

Кардиолог изясни какво е факт и какво е мит, предупреждавайки за много по-голям риск за здравето на сърцето, който с правилните стратегии може успешно да се държи под контрол.

Връзката между съня и здравето на сърцето

Сънят може да се разглежда като процес на възстановяване, който помага на тялото да елиминира токсините и да намали стреса и възпаленията, които са свързани с много хронични заболявания.

„Качественият сън, особено достатъчното количество дълбок сън и REM фаза, са от решаващо значение за цялостното здраве на сърдечно-съдовата система“, потвърждава д-р Ренато А. Аполито, кардиолог и медицински директор на лабораторията за сърдечна катетеризация в Медицинския център на университета Джърси Шор.

„Всъщност, една от най-силните връзки между съня и сърдечно-съдовото здраве е сънната апнея“, добавя лекарят.

Спането на лявата страна лошо ли е за сърцето?

Въпреки че може би сте чували, че спането на лявата страна натоварва сърцето, особено при хора със сърдечна недостатъчност, д-р Аполито казва, че няма изследвания, които да подкрепят това твърдение.

„Като цяло нямаме убедителни доказателства, че която и да е позиция за сън е значително по-добра от друга, що се отнася до здравето на сърцето“, обяснява той.

„Не бих казал, че има една универсално „най-добра“ позиция. Наистина зависи от човека, неговите ортопедични нужди, комфорт и тип тяло. Хората се движат много по време на сън, така че не прекарват цяла нощ в една и съща позиция. Тялото като цяло се адаптира добре към това“, добавя той.

„По-важното е дали позицията влияе на дишането ви, например причинявайки запушване на дихателните пътища, което може да причини сънна апнея, или дали причинява мускулно-скелетно натоварване, като например спането по корем, което не препоръчваме“, казва лекарят.

По-голям риск за сърцето ви: Сънна апнея

Сега, след като можете да се отпуснете относно позицията си за сън, е време да се обърнете към един по-голям и често недиагностициран проблем: сънна апнея.

„Това може да допринесе за високо кръвно налягане и да увеличи риска от предсърдно мъждене. По-често се среща при хора с по-дебел врат или определен тип тяло, въпреки че може да се появи и при хора с нормално тегло. Най-важната стъпка е да се постави точна диагноза“, казва д-р Аполито.

Има няколко ключови симптома на обструктивна сънна апнея, за които трябва да се внимава. Те включват умора през деня, дори след добър нощен сън, и внезапна сънливост по време на нормални дейности, като например работа на компютър. Други симптоми включват сутрешно главоболие, лошо качество на съня с често мятане и обръщане, както и силно хъркане или паузи в дишането, които вашият партньор може да забележи.

Ако подозирате, че имате сънна апнея, посетете Вашия лекар. Тестването е лесно, а лечението, често с CPAP или други терапии, може значително да подобри качеството на съня и здравето на сърцето.

Заключение за най-добрата позиция за сън

„Позицията по време на сън не е голям проблем за здравето на сърцето. Сънната апнея и цялостното качество на съня са много по-важни“, казва д-р Аполито.

Посланието е просто: Спете в позицията, която е най-удобна за вас, дори и да е от лявата ви страна. Осигуряването на седем до девет часа качествен сън и наблюдението на симптомите на апнея трябва да бъде приоритет. Тези прости стъпки ще направят повече за здравето на сърцето ви от всяка друга позиция за сън.