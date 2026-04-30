"Руски кораб, иди на...": Израел отказа да приеме 25 000 тона крадено украинско зърно

Сагата с огромното количество зърно на руския кораб Panormitis, който се бе насочил към израелското пристанище Хайфа, приключи. Местната компания Zenziper отказа да приеме около 25-те хиляди тона товар след изявление на украинското външно министерство, че той може да е свързан с откраднато украинско зърно от окупираните територии. След като пратката е била отхвърлена, плавателният съд е тръгнал да напуска Хайфа в търсене на нов купувач.

Новината, съобщена от The Jerusalem Post, Reuters и редица други издания, идва след половин месец на дипломатическо напрежение между Украйна и Израел.

Предисторията и развитието на случая: "Twitter дипломация"

В средата на април стана ясно, че Израел е допуснал руски кораб, превозващ откраднато украинско зърно от временно окупираните територии. Тогава това съобщи Катерина Яреско - журналистка от проекта „SeaKrime“ на центъра „Миротворец“.

Впоследствие украинският президент Володимир Зеленски заяви, че във всички нормални страни придобиването на крадени стоки е деяние, което води до правна отговорност. Това се отнася и за зърното, откраднато от Русия. "Това не е и не може да бъде чист бизнес. Израелските власти не могат да не знаят кои кораби и с какъв товар пристигат в пристанищата на тяхната страна. Русия систематично изземва зърно от временно окупираните украински земи и организира износа на такова зърно от лица, свързани с окупаторите. Подобни сделки нарушават законодателството на самата държава Израел", каза той.

Снимка: Getty Images

Израелският външен министър Гидеон Саар повтори няколко пъти, че корабът не е влязъл в израелско пристанище и не е подал документи, за да бъде проверен товарът му от израелските данъчни служби, но че те са започнали да проучват случая. Саар заяви, че Киев не е подал официално искане за юридическа помощ от Израел и доказателства за случая. "Юридическите дискусии трябва да бъдат базирани на доказателства. Отхвърляме Twitter дипломацията - казваме на украинските си приятели: ако имате проблеми, подайте сигнал по подходящите канали", допълни топ дипломатът на Израел.

Вчера Киев официално призова израелските власти да задържат кораба "Панормитис" (Panormitis), пренасящ зърно. "Украинската страна призовава израелските партньори да задържат кораба и неговия товар, да извършат претърсване, да изземат документацията на кораба и неговия товар, да вземат проби от зърното и да разпитат членовете на екипажа", се казва в съобщение на украинската прокуратура.

Украйна официално се е обърнала към Израел чрез дипломатически и правни канали, призна и министърът на външните работи на страната Андрий Сибиха. „Това не е дипломация в Twitter, а много конкретно правно и дипломатическо искане за международна правна помощ, което изисква отговор. Очакваме израелската страна да го приеме сериозно, вместо да отговаря с емоционални изявления“, заяви Сибиха.