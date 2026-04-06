Учени разкриха пълната архитектура на клитора

Ново изследване предлага по-отблизо един от най-слабо проучените органи в човешкото тяло. Става дума за клитора - структурата, отговорна за женското сексуално удоволствие. Някога описан от анатом от 16-и век като "срамен член", клиторът исторически е бил игнориран в изследванията, отчасти поради табу. Освен това, дисектирането на тъканта на клиторния нерв е предизвикателство поради позицията му спрямо околните тазови органи.

През последните десетилетия ЯМР изследванията характеризират цялостната структура на клитора. Но едва сега изследователите са заснели клиторните нерви в три измерения и с микронна резолюция, благодарение на рентгенова снимка, която използва изключително ярък източник на светлина, наречен синхротрон.

"Нашето изследване успя да покаже различни части на клитора", каза водещият автор на изследването д-р Джу Йънг Лий, постдокторант в Медицинските центрове на Амстердамския университет, пред "Live Science". Тя и нейните сътрудници са заснели два таза, които са били дарени след смъртта на университета. Проектът е част от инициативата "Атлас на човешките органи", която има за цел да изобрази цели органи с фини детайли. Техните открития, които все още не са рецензирани, бяха публикувани на 20 март в "bioRxiv".

Същината на изследването

Източник: Ju Young Lee et al., 2026

Използвайки компютърна томография, изследователите са проследили дорзалния нерв на клитора (ДНК) - основният сензорен нерв на органа, от неговата начална точка в по-голяма тазова нервна структура. Докато предишни проучвания съобщаваха, че ДНК се стеснява с приближаването си към клиторната главичка - външната част на клитора, новото изображение вместо това разкрива, че ДНК се простира с мощен набор от разклонения в главичката. ДНК се разделя и към mons pubis (мастна тъкан над срамната става) и клиторалната качулка.

Авторите на изследването пишат, че то може да се използва за подобряване на реконструктивните процедури за възстановяване на клитора и неговата функция при пациенти, претърпели генитално осакатяване на жени. Тези процедури, които включват частично или пълно отстраняване на външните женски гениталии и се извършват предимно на млади момичета до 15-годишна възраст, могат да причинят сериозни медицински усложнения и се считат за нарушение на правата на човека, заявява Световната здравна организация.

Новото изследване може също да помогне на хирурзите да избегнат увреждане на клиторните нерви по време на други операции на или близо до вулвата, добавят авторите.

Избягването на увреждане на нервите е ключово, тъй като обикновено има малко припокриване между хирурзите, обучени да оперират гениталии, и тези, които лекуват периферни нерви, каза д-р Блеър Питърс, доцент по хирургия в Медицинския факултет на Университета по здраве и наука в Орегон. Питърс, който е специализиран в процедури на генитални нерви, и неговите колеги публикуваха сбор от всички 10 000 нерва в човешкия клитор през 2022 г.

Източник: Ju Young Lee et al., 2026

Въпреки че Питърс не е участвал в новото изследване, той каза пред "Live Science", че резултатите съвпадат със собствените му наблюдения. "Имам привилегията да видя тези неща със собствените си очи", каза Питърс. Досега "това не е било количествено определено по някакъв смислен начин в медицинската литература". Питърс добави, че медицинското признаване на значението на гениталните нерви е във възход, отчасти благодарение на прозрения от операции, утвърждаващи пола. Необходим е обаче по-голям напредък.

"Имаме лечения за периферни нерви за всичко останало от главата до петите, но гениталната област е като черна кутия, която е неизследвана", каза Питърс. "Тази анатомична работа е изключително важна за по-доброто лечение на много медицински състояния, които в по-голямата си част имат много ограничени възможности."

Лий каза, че се надява да разшири изследванията си до по-голям размер на извадката, който обхваща по-широк възрастов диапазон. И двата изобразени таза, представени в новата работа, са от донори на органи в постменопауза. "Виждам тази работа като началото на дълго пътуване за нова наука за клитора", каза тя, цитирана от "Live Science".

Проучването ще откриете в "bioRxiv".