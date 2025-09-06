Да победиш магнитните бури е много лесно - с тези ключови съвети трудното ще мине

Дните и месеци с повече магнитни бури са проблем за част от от хората. В тази статия обаче ще ви разкажем абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и за ваше ползване ще ви предоставим начин, по който да разбирате с прецизност в кой момент ще се явят магнитни бури.

Дали бурите въздействат и на вас?

Има изграден консенсус, че почти 46 % от хората са уязвими към магнитните бури, а в последно време броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са породени или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт могат да бъдат забелязани ден по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Но нищо от това не е толкова страшно - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и омекоти реакцията си към магнитната буря, ако изгради разумни навици и правилни стратегии за справяне. Най-хубавото е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще повлият на доброто ви здравословно състояние по такъв начин, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще ви посъветваме за всичко, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какво да приложите, за да се сблъскате с победен изход с тях.

А дали сте метеочувствителни?

В случай, че магнитните бури ви влияят лошо, то по всяка вероятност вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Подобно обстоятелство не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, по-голяма влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят значително повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-емоционални. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. Обикновено се оплакват от по-слаба работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Субективното усещане за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, инсомния и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

Най-добрите стратегии, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Хранене и магнитни бури - най-важните съвети

Какво ще има в чинията в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за начинът, по който се чувствате. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Слагайте на трапезата повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е перфектният момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Би било добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. Опитайте се да не консумирате белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите микс от няколко билки, които влияят не просто добре срещу магнитни бури, а и по принцип.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Опитайте се да избягвате месото, да се приема повече риба.

• Навиците, които са най-важни

По време на магнитните бури постарайте се да си почивате повече. Сънят е най-ценният ви приятел - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, осигурете си малко повече от следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е нужно разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте застояването пред телевизора, компютъра и телефона. Забравете за устройствата със синя светлина преди лягане.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и шофирайте само в кратки дистанции.

Дали има изригвания - сайтът на БАН е мястото, до което да се допитате

Силно вероятно е да сте открили, че в социалните мрежи е наситено с съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче много малко от тях имат общо истината. Принципно има един-единствен подход, с който да се информирате за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

