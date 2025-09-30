Есенен капан за имунната система? 5 неща, които ще ви спасят от вируси

С преминаването на последните летни дни в есен, имунната ви система може би се променя. По-късите дни означават по-малко слънчева светлина и по-ниско производство на витамин D, който играе жизненоважна роля за поддържането на силна имунна система.

Студеният въздух задържа по-малко влага, което може да изсуши носните проходи и да намали слузта, която обикновено задържа прах и токсини, което улеснява навлизането на вируси. Освен това, постоянните температурни колебания (топли следобеди, но хладни сутрини и вечери) могат да окажат стрес върху тялото и да ни направят по-уязвими. Добавете към това връщането в училище и претъпканите закрити пространства и ще имате имунна система, която трябва да се справи с много повече, отколкото само преди няколко месеца.

Освен това, храненето играе важна роля за устойчивостта на имунната ни система, обяснява диетологът Каролина Шнайдер, което прави някои хранителни вещества още по-важни, отколкото са били през лятото. „Витамин C , който се съдържа в цитрусовите плодове, чушките и кивито, подпомага производството и функцията на белите кръвни клетки – имунни клетки, които действат като първа линия на защита на организма срещу инфекции“, казва тя.

„Цинкът, който се съдържа в тиквените семки, боба и пълнозърнестите храни, е от съществено значение за развитието на имунните клетки и заздравяването на рани. Бета-каротинът, който се съдържа в морковите и сладките картофи, се превръща във витамин А, който поддържа кожата и лигавиците, които служат като първа бариера на организма срещу инфекции.“

Пет навика, които могат да засилят имунитета ви

Създайте ритуал с билков чай

Един лесен начин да защитите имунната си система е като добавите билкови чайове към вашата ротация от напитки. Можете да пиете чай от лимон, джинджифил и женско биле като уютен следобеден ритуал или да отпивате костен бульон, влят с коприва, вечер. Тези напитки успокояват дихателните пътища, поддържат здравето на червата и осигуряват имуностимулиращи съединения.

Практикувайте навици за заземяване

Въпреки че времето става значително по-мрачно през есента, все пак е важно да се диша чист въздух, когато е възможно. Когато излизането навън не е възможно, можете да използвате заземяваща постелка на закрито, за да имитирате тази връзка.

Терапията с червена светлина е възстановителен инструмент, който поддържа имунната функция, намалява възпалението, подобрява кръвообращението и повишава клетъчната енергия. За тези с ограничено излагане на слънце или сезонни промени в настроението, UV лампата може да помогне за поддържане на здравословни нива на витамин D и да подпомогне настроението, особено през по-кратките есенни дни. Тези възстановителни, заземяващи техники ще направят прехода към есента много по-лесен.

Насладете се на малко суров мед

Суровият мед може да се превърне в билково лекарство през есента, особено ако се опитвате да защитите и подобрите имунитета си. Консумирайте суров мед с билки като джинджифил, ехинацея, мащерка, лавандула, бъз или чесън, за да създадете свои собствени билкови сиропи.

Добавете ги към чай, топла вода или се насладете на лъжичка самостоятелно. Суровият мед успокоява гърлото, осигурява антимикробни и антибактериални ползи и поддържа здравето на червата, което го прави успокояващ и подхранващ ритуал.

Яжте храни, богати на витамин C

Ако искате да започнете деня си както трябва, помислете за консумацията на повече храни, богати на витамин С, тази есен. Добавете богати на витамин С плодове и зеленчуци към смутита, сокове и овесени ядки, за да започнете деня си с антиоксидантен тласък. Освен това, тези храни ще ви държат сити между закуската и обяда.

Използвайте противовъзпалителни съставки

Когато готвите топло, сезонно ястие тази есен, посегнете към някои противовъзпалителни билки, за да го подобрите. Използвайте противовъзпалителни съставки като чесън, куркума, джинджифил и канела в топли ястия и латета. Те съдържат биоактивни съединения, които помагат за регулиране на възпалението. Тези опции са не само вкусни и ароматни, но и добавят фин и неочакван здравословен тласък към любимите ви ястия.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

