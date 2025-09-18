Кръвообращението е ключът! Тези храни ще ви върнат енергията и здравето

Кръвообращението ни може да повлияе на всички аспекти на здравето ни по начини, по които може би не очаквате. Например, здравословният и постоянен кръвоток е необходим за храносмилането и здравословното кръвообращение, което води до добро здраве на сърцето, енергия и дори за отстраняване на отпадъците, които могат да се застоят и да допринесат за наддаване на тегло и киселинни нива на pH в тялото.

Как да подобрим кръвния поток по естествен път

Кръвният поток се подобрява чрез всички форми на движение, заедно с определени храни и напитки в диетата ни. Сухото четкане и душът също могат да стимулират кръвния поток, но когато става въпрос за най-голямо въздействие, храната и движението са най-важните.

Въпреки това, може да тренирате по цял ден и да страдате от лош кръвен поток, ако храненията ви не се основават на чисти, пълноценни храни, които осигуряват жизненоважни хранителни вещества за здраво тяло. Ако не сте любители на интензивни упражнения изберете по леки форми на упражнения, и включете следните храни в менюто си:

Целина

Целината е богата на витамин К, важно хранително вещество, необходимо за здравословен кръвоток и здравословно съсирване на кръвта (което е необходимо по време на травма). Целината е важна и за изхвърлянето на отпадъците поради електролитите, които съдържа, и е естествен диуретик.

Сурови семена

Чиа, лен, коноп и тиквени семки са пълни с омега-3 мастни киселини, фибри и антиоксиданти. Те са и противовъзпалителни източници на протеини, които могат да помогнат за премахването на холестерола и подобряването на качеството на кръвта като цяло.

Овесени ядки

Те са едни от най-добрите храни, за които е известно, че премахват холестерола от тялото, а също така са противовъзпалителни. Ако се притеснявате от глутена, изберете безглутенови овесени ядки и винаги избирайте валцувани или нарязани на стомана пред инстантните, за да се възползвате от ползите на пълнозърнестите храни.

Овесените ядки са едни от най-богатите на антиоксиданти зърнени храни, които можете да консумирате само в малка порция. Те също така помагат за осигуряване на енергия, което ще ви помогне да се справите с упражненията и движенията!

Цитрусови плодове

Цитрусовите плодове като лимони, лаймове, портокали и грейпфрути са едни от най-добрите храни с ниско съдържание на захар и противовъзпалителни свойства, които можете да ядете. Те също така алкализират тялото, въпреки че са киселинни отвън, и са феноменални вътрешни прочистващи средства благодарение на съдържанието на витамин С.

Сурови бадеми и орехи

Суровите бадеми и орехи са двата най-полезни ядки, които можете да ядете. Всеки от тях има и специални антиоксидантни компоненти, които подобряват още повече кръвта. Бадемите съдържат витамин Е за борба с възпаленията, а орехите съдържат омега-3 мазнини, уникални за семейството на ядките, тъй като са единственият източник сред всички тях.

Зеленолистни

Зелените са най-алкализиращите храни, които можем да ядем, защото съдържат най-плътните източници на хлорофил от всички храни. Това прочиства кръвта, а също и черния дроб, който филтрира кръвта ни.

Зелените храни са също така чудесен източник на витамини C и K, които подобряват още повече кръвта и тялото. Спанак, къдраво зеле, ряпа, рукола, романа и дори маруля са чудесен избор.

Някои суперхрани

Някои висококачествени, по-екзотични храни (които днес наричаме суперхрани) са полезни за кръвта, кръвообращението и цялостното здраве. Някои от тях са и доста достъпни. Например, спирулината е една от най-богатите на хранителни вещества храни на планетата, съдържаща повече протеини от говеждото месо на порция (4 грама на чаена лъжичка) и има повече хлорофил от всеки друг зеленчук.

Краставици

Краставиците са много подобни на целината по способността си да изхвърлят отпадъците и да премахват токсините, а също така осигуряват вода, калий, витамин С и фибри, които допълнително подобряват кръвообращението. Краставиците са особено противовъзпалителни, но е добре да се купуват органични, когато е възможно, за да се намали излагането на пестициди.

Аспержи

Аспержите са друга чудесна храна за облекчаване на токсините и отпадъците. Те действат и като диуретик, поради високото си съдържание на калий, и съдържат важни витамини от група В, като фолат, витамин С и фибри. Това малко могъщо стъбло е дори добър източник на протеин, съдържащ 4 грама само в 6 стъбла.

Червени чушки

Червените чушки са богати на витамин C, като само една чушка съдържа над дневната доза! Те са също така добър източник на фибри, антиоксиданти и хидратират тялото, за да подобрят кръвообращението допълнително. Можете да използвате чушките като естествена обвивка за пълнене със зърнени храни или други зеленчуци.

