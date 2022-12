Лекар: Хората над 60 години задължително трябва да ядат тези храни

В диетата на хората над 60 години задължително трябва да присъстват определени храни, а други да се изключат напълно или да се ограничи тяхната консумация.

Диетологът д-р Бланка Гарсия разкри каква трябва да бъде диетата на хората над 60 години, ако искат да отслабнат и да запазят здравето си. Препоръките на специалиста са публикувани от списанието Eat This, Not That!.

Един от съветите на специалиста е да сведете до минимум количеството или напълно да изключите от диетата храни, които са подложени на ултрапреработка, под формата на полуфабрикати, чипс, бисквити, сладкиши, сладолед.

„Повечето от тези продукти са лишени от качествени съставки и хранителни вещества, които насърчават възстановяването на клетките и тъканите. Тези храни са с високо съдържание на рафинирани въглехидрати, багрила и захар, което води до наддаване на тегло и дисбаланс на хранителните вещества в тялото“, обяснява д-р Гарсия.

Храните, които са задължителни за хората над 60 години

За да запазите здравето си след 60 години, е важно да приемате достатъчно протеини, подчертава експертът. Диетологът отбелязва, че проучване потвърждава ползите за здравето от присъствието в диетата на различни източници на протеини.

В допълнение към протеините от животински източници яйца, риба, месо (препоръчително е нетлъсто говеждо, птиче) е важно да се консумират растителни протеини, присъстващи в леща, боб, грах, киноа, гъби, тофу.

Лекарят съветва също така да се ядат пълнозърнести храни, пълнозърнест хляб, кафяв ориз, тестени изделия от твърда пшеница. Освен това д-р Гарсия препоръчва консумацията на достатъчно вода.

„Проучване, публикувано в списание Frontiers in Nutrition, показа, че пиенето на достатъчно вода насърчава загубата на тегло и намалява рисковите фактори за затлъстяване и диабет тип 2“, споделя диетологът.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията с лекар!