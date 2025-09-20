Магнитни бури, но здрави хора: Научете полезни мерки, с които да ги неутрализирате

Повишената активност на магнитните бури са честа беда за част от от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще коментираме абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и обезателно ще ви разкрием начин, по който да разбирате с пълна валидност в кой момент ще изригнат магнитни бури.

Защо все повече хора се оплакват от магнитните бури?

Различни изследвания показват, че почти 47 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последно време броят им расте. Не всички от тях знаят, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се проявяват един или два дни преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Има обаче и добра новина - със съвсем малки усилия човек може да се адаптира и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Истината е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато започнат магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще ви предоставим всичко, което ви е нужно да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се преборите с тях.

А дали сте метеочувствителни?

В случай, че магнитните бури ви причиняват неприятности, то определено вие принадлежите хората, които реагират по-остро на различни климатични промени. Подобно обстоятелство не трябва да предизвиква притеснения - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога ги сполетяват болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Типично за тях е и безсънието. Характерна за тях е също по-слаба работоспособност, разсеяност и отслабена концентрация. Усещането за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват потискаща слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво специалистите съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да приемаме по време на магнитна буря

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за здравословния ви статус. Диетата, която бихме ви посъветвали да спазвате, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Вкарайте в менюто си повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре влияят на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото включва витамините от групата Б, които имат силно въздействие за нервната система. Опитайте се да не консумирате белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са шипка, валериан, мента, глог, мащерка, маточина. Може дори да си направите коктейл от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което в никакъв случай не пропускайте . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Редуцирайте месото, да се приема повече риба.

• Навиците, които са най-важни

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Сънят е повече от задължителен - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е нужно разходката да е дълга, но едни отпускащи 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако случайно не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една десетминутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте безкрайните часове пред телевизора, компютъра и телефона. Ключови са часовете преди лягане - тогава дръжте устройствата настрани.

Половин таблетка аспирин, ако не ви причинява проблеми със стомаха и червата, ще има хубава роля в цялостния подход.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

Никак не се препоръчва консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, основно заради превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и не прекалявайте с шофирането.

Дали има изригвания - сайтът на БАН е мястото, до което да се допитате

Навярно сте установили, че в медиите е наситено с статии за магнитни бури. За съжаление обаче повечето са подвеждащи. Съществува един-единствен метод да се информирате за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук