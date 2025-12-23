Неподозирани ползи за здравето от лимонови кори

Безопасността на първо място: Как да използвате лимонова кора в диетата

Всички сме наясно с ползите за здравето от лимона. Обикновено, когато изстискваме лимон, е много вероятно много от нас да изхвърлят кората. Но знаете ли, че тази част от лимона всъщност си струва да се запази! Хранителната наука и редица изследвания показват, че кората на лимона е един от най-богатите на хранителни вещества компоненти

Как лесно да размножим лимоново дърво с краставица

Безопасността на първо място: Как да използвате лимонова кора в диетата

Обикновено лимоновите кори не се консумират самостоятелно. Затова е важно да се разбере как могат да се добавят безопасно към диетата. Не забравяйте да измиете лимоните старателно, преди да използвате кората. Най-лесният, но най-добър начин да използвате лимонова кора е да я добавите към салати, десерти, кисело мляко, чайове, маринати, дресинг за риба и супи.

Още: Популярният сорт лимон, който можете успешно да отглеждате на закрито

По-долу изброяваме пет здравословни причини, поради които си струва да запазите лимоновите кори.

Пълен с антиоксиданти

Според публикация в Международното списание за хранителни свойства, цитрусовите кори съдържат значителен брой естествени антиоксиданти, които възпрепятстват развитието на хронични заболявания.

Ключови антиоксиданти включват: витамин C, флавоноиди и D-лимонен.

Още: Как да предотвратим потъмняването на ябълки, като ги накиснем във вода с лимон

Богат на фибри и основни хранителни вещества

Проучване на хранителните хидроколоиди показва, че корите на цитрусовите плодове са богати на диетични фибри. Освен това, лимоновите кори осигуряват някои от основните хранителни вещества като калций, калий, магнезий и витамин С. Фибрите могат да помогнат за храносмилането, контрола на кръвната захар и здравето на сърцето.

Подкрепете оралното здраве

Лимоновите кори имат антибактериални свойства. Според проучване в списанието за хранителна наука и технологии, екстрактите от лимонови кори активно инхибират растежа на вредни бактерии в устната кухина, което подпомага устната хигиена и здравето на венците.

Още: Трик, с който вашето лимоново дърво ще дава плодове на закрито през зимата

Всъщност изследователите подчертаха, че лимоновата кора често се третира като отпадък, въпреки че е богат източник на биоактивни съединения.

Може да намали риска от сърдечни заболявания

Биоактивните съединения в лимоновите кори, като флавоноиди и фибри, са свързани с подобрени сърдечно-съдови маркери. Проучване на Иранския университет по медицински науки показа, че юноши с наднормено тегло и затлъстяване, които приемат добавка, съдържаща лимонова кора, намаляват кръвното си налягане и нивата на LDL (или „лош“) холестерол.

Може да намали развитието на някои видове рак

Още: Факти и митове за лимонената вода

Забележка - Лимоновите кори не са лечение на рак.

Потенциалните свойства за борба с рака на лимоновите и други цитрусови кори вероятно се дължат на техните антиоксидантни свойства. Тези съединения могат да стимулират растежа на здрави клетки в тялото. Проучване в платформата за бази данни Taylor & Francis показва връзка между по-високата консумация на цитрусови плодове и техните кори, включително лимони, с по-нисък риск от развитие на някои видове рак.Може да намали развитието на някои видове рак