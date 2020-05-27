Напитката, която пази от инфаркт и инсулт (ВИДЕО)

Кой е най-провалилият се министър в третото правителство на Бойко Борисов?

Владислав Горанов

Данаил Кирилов

Кирил Ананиев

Бойко Борисов

Че то не можеш да избереш, никой не става за чеп за зеле

Провокация - добро си е правителството, нямам съществени забележки към никой