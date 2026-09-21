OG: полезната мазнина, която Gen Z преоткрива

/OG идва от английското "original gangster"/, в Gen Z езика най-често значи "оригиналът, доказаното"/

Нека си го кажем честно: в света на храненето всяка година има нов "герой" и нов "виновник". Един ден кокосовото масло е суперзвезда, на следващия всички говорят за авокадо тост, после идват протеиновите барчета с вкус на "брауни", но със състав като парола за Wi-Fi.

А през това време слънчогледовото олио си стои спокойно в кухнята - познато, достъпно, практично и оказва се доста по-актуално.

Защото последните научни изследвания доказват: растителните масла като слънчогледово, рапично, соево и царевично са източници на ненаситени мазнини, които се свързват с по-добър профил на мазнините в кръвта и по-добър избор за сърцето, особено когато заменят наситени мазнини като масло, мас, палмово или кокосово масло. Harvard T.H. Chan School of Public Health описва ненаситените мазнини като "полезни мазнини", които могат да подобрят холестерола, да подпомогнат нормалния сърдечен ритъм и да имат други полезни роли в организма.

Иначе казано: понякога най-добрият избор не идва в лъскава опаковка с надпис superfood. Понякога си стои до солта и черния пипер.

Снимка: Envato

Слънчогледовото олио е богато на ненаситени мазнини. Това са мазнините, които тялото използва за нормалната работа на клетките и които се свързват с по-добър хранителен профил в сравнение с наситените мазнини.

Американската сърдечна асоциация посочва, че мононенаситените и полиненаситените мазнини могат да помогнат за намаляване на "лошия" LDL холестерол, когато заменят наситени мазнини, а маслата, богати на полиненаситени мазнини, осигуряват и витамин Е. Точно такова е сънчогледовото олио. То съдържа омега-6 мастни киселини, от които тялото има нужда, защото не може да ги произвежда само.

Важното е цялостното хранене: зеленчуци, риба, ядки, семена, бобови, пълнозърнести храни, движение и разумни количества. Не е нужно да правиш хранителен ребранд на целия си живот. Достатъчно е да избереш по-умната мазнина.

Снимка: Envato

Слънчогледовото олио има нещо, което много модерни продукти нямат: реална употреба в ежедневието. Става за салати, готвени ястия, печива, домашни рецепти и класики от българската кухня.

Най-добрата храна не е тази, която звучи най-екзотично. Най-добрата храна е тази, която е разумна, балансирана и можеш да използваш реално, без да ти трябва речник, кредитен лимит и курс по биохакинг.

Слънчогледовото олио е полезна растителна мазнина с място в модерното хранене. То е източник на ненаситени мазнини, съдържа омега-6 мастни киселини и витамин.

Най-хубавото? Не се прави на суперфуд. Не обещава "detox". Не идва с драматичен TikTok сюжет. То е добре познато, достъпно, практично и научно подкрепено.