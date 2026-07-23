Летните жеги и разширените вени: Защо краката отичат повече и как да си помогнем?

Кога трябва да посетим съдов хирург

Не всеки оток на краката е причинен от вените

Кога подуването вече не е „нормално“

Трябва ли да приемаме диуретици

За облекчаване на симптомите помагат още:

Как да намалим отока и тежестта в краката

Защо хората с разширени вени страдат повече през лятото

Защо краката отичат повече при високи температури

Защо симптомите се влошават през лятото

Много хора забелязват, че през лятото обувките им започват да стягат още следобед. Около глезените се появява оток, чорапите оставят следи, а краката се усещат тежки и напрегнати. При хората с разширени вени тези оплаквания често са още по-изразени.

Това не означава непременно, че венозното заболяване внезапно се е влошило. Причината се крие най-вече в естествената реакция на организма към високите температури. Жегата обаче може да направи вече съществуващия венозен проблем много по-осезаем.

Защо симптомите се влошават през лятото

Когато температурата се повиши, кръвоносните съдове близо до кожата се разширяват. По този начин организмът отделя част от натрупаната топлина и се предпазва от прегряване.

Тази реакция, наречена вазодилатация, е полезна за охлаждането, но затруднява венозното кръвообращение. Разширените съдове побират повече кръв, а връщането ѝ от краката към сърцето става по-трудно.

Вените на долните крайници работят срещу гравитацията. В тях има клапи, които пропускат кръвта нагоре и ограничават връщането ѝ обратно. Важна роля има и мускулната помпа на прасеца. При ходене мускулите притискат дълбоките вени и изтласкват кръвта към сърцето.

Когато стоим или седим неподвижно с часове, тази помпа почти не работи. Кръвта се задържа в долната част на краката, венозното налягане около глезените се повишава и се появяват тежест, напрежение и подуване. В горещо време този процес се усилва.

Защо краката отичат повече при високи температури

Когато налягането в малките кръвоносни съдове нарасне, част от течността преминава през стените им и се натрупва в околните тъкани. Така се образува периферният оток.

Лимфната система обикновено отвежда излишната течност обратно към кръвообращението. Ако натрупването е по-бързо, отколкото тя може да компенсира, глезените и подбедриците започват да се подуват.

Лекият физиологичен летен оток обикновено:

засяга двата крака сравнително еднакво;

появява се постепенно към края на деня;

усилва се след продължително стоене или седене;

намалява след движение, повдигане на краката или нощен сън;

не е придружен от силна болка или зачервяване.

Ако подуването е постоянно, нараства, не изчезва до сутринта или е само от едната страна, не бива автоматично да се обяснява с горещото време.

Защо хората с разширени вени страдат повече през лятото

При здравите вени клапите насочват кръвта към сърцето. Когато те не се затварят добре, част от кръвта се връща обратно надолу. Това се нарича венозен рефлукс.

Продължителният рефлукс повишава налягането във вените и постепенно може да доведе до хронична венозна недостатъчност. Жегата не разрушава венозните клапи за няколко дни, но разширява съдовете и увеличава количеството кръв, което се задържа в тях. Затова съществуващият проблем се усеща по-силно.

Пациентите могат да забележат повече тежест в краката, парене, сърбеж, нощни крампи и напрежение по хода на вените. Самите разширени вени често изглеждат по-изпъкнали вечер и по-слабо изпълнени сутрин.

При по-напреднала венозна недостатъчност се появяват кафеникава пигментация около глезените, венозна екзема, втвърдяване на кожата или трудно зарастваща рана. Това вече не е само козметичен проблем.

Кои хора са най-застрашени

Наследствеността има съществено значение. Ако родителите имат разширени вени, вероятността за развитие на венозно заболяване е по-висока.

Други фактори, които увеличават риска или усилват летните оплаквания, са:

продължително стоене на работното място;

заседнала работа и чести дълги пътувания;

наднормено тегло;

напреднала възраст;

предишна дълбока венозна тромбоза;

бременност и хормонални промени;

ограничена подвижност и недостатъчна физическа активност.

По време на бременност обемът на кръвта нараства, хормоните влияят върху венозната стена, а матката може да затрудни оттичането на кръвта от таза. Симетричното подуване е сравнително често, но внезапният или едностранният оток изисква лекарска оценка.

Как да намалим отока и тежестта в краката

Най-доброто естествено средство срещу венозния застой е движението. Редовното ходене активира мускулите на прасеца и подпомага връщането на кръвта към сърцето.

Ако работите седнали, ставайте поне веднъж на всеки 30 до 60 минути. Направете няколко крачки, повдигнете се на пръсти или движете ходилата нагоре и надолу. Ако работите прави, избягвайте да стоите напълно неподвижно.

За облекчаване на симптомите помагат още:

повдигане на краката над нивото на сърцето за 15 до 20 минути;

ходене, плуване или каране на велосипед;

достатъчен прием на вода;

ограничаване на прекалено солените храни;

удобни обувки, които не ограничават движението в глезена;

избягване на продължителни горещи вани, сауна и силно нагряване.

Плуването е особено подходящо. Движението активира мускулната помпа, водата охлажда, а налягането ѝ върху краката действа като лека равномерна компресия.

Трябва ли да приемаме диуретици

Диуретиците увеличават отделянето на вода и соли през бъбреците. Те са необходими при определени сърдечни и бъбречни заболявания, но не са стандартно лечение на венозния оток.

При венозна недостатъчност основният проблем е повишеното налягане във вените. Диуретикът не поправя клапите и не премахва рефлукса. Самоволният му прием през лятото може да доведе до обезводняване, ниско кръвно налягане и нарушения в електролитите.

Ако вече приемате предписан диуретик, не променяйте дозата без консултация. При новопоявил се оток първо трябва да се установи причината.

Компресионните чорапи през лятото

Много пациенти спират да носят компресивни чорапи през лятото, защото ги усещат топли и неудобни. Именно през този сезон обаче компресията може да бъде особено полезна.

Медицинският чорап упражнява най-силен натиск около глезена, който постепенно намалява нагоре. Така подпомага венозното връщане и ограничава натрупването на течност в тъканите.

Чорапите е най-добре да се обуват сутрин, преди кракът да се е подул. Съществуват по-тънки летни модели с дишаща материя и отворени пръсти. Размерът и класът на компресия трябва да бъдат подходящи за конкретния пациент. По-силната компресия невинаги е по-добра.

При периферна артериална болест, определени кожни заболявания или тежка сърдечна недостатъчност компресионните чорапи се използват само след медицинска преценка.

Кога подуването вече не е „нормално“

Някои симптоми не бива да се обясняват само с летните температури. Потърсете спешна медицинска помощ при:

внезапно подуване само на единия крак;

болка или чувствителност в прасеца;

зачервяване и затопляне на крайника;

рязко увеличаване на обиколката на крака;

задух, гръдна болка или внезапно прилошаване.

Едностранният оток и болката могат да бъдат признаци на дълбока венозна тромбоза. При нея в дълбока вена се образува кръвен съсирек, който може да доведе до белодробна емболия.

Болезнена, зачервена и твърда ивица по хода на видима вена може да насочи към повърхностен тромбофлебит. Той също заслужава медицинска оценка, защото понякога тромбът се намира близо до дълбоката венозна система.

Потъмняването на кожата около глезена, венозната екзема и появата на рана показват напреднало хронично венозно заболяване.

Не всеки оток на краката е причинен от вените

Отокът е симптом, а не диагноза. Двустранното подуване може да бъде свързано със сърдечни, бъбречни или чернодробни заболявания. Възможни причини са също лимфедемът, намалената подвижност и някои лекарства за високо кръвно налягане.

Ако отокът не изчезва до сутринта, постепенно се увеличава или е придружен от задух и бързо покачване на теглото, потърсете лекар. Не спирайте самостоятелно предписани лекарства, дори да подозирате, че участват в подуването.

Най-честите митове за разширените вени през лятото

„Жегата причинява разширени вени.“

Високата температура усилва симптомите, но не е основната причина за трайно разширени вени. По-важни са наследствеността, увредените клапи, бременността, възрастта и продължителното венозно натоварване.

„Отокът винаги е нормален през лятото.“

Лекият симетричен оток може да бъде физиологичен. Постоянното, едностранно или болезнено подуване не трябва да се пренебрегва.

„Компресионни чорапи не могат да се носят в жегата.“

Могат и често са много полезни. Необходимо е само да бъдат правилно подбрани и да се обуват преди появата на оток.

„През лятото не трябва да се лекуват разширени вени.“

Няма обща медицинска забрана за лечение на разширени вени през топлите месеци. Съвременните минимално инвазивни процедури могат да се извършват целогодишно. Решението зависи от състоянието на пациента и възможността да спазва препоръките след процедурата.

Кога трябва да посетим съдов хирург

Преглед при съдов хирург е препоръчителен, ако тежестта и отокът се появяват ежедневно, не изчезват след нощна почивка или ограничават нормалната активност. Оценка е необходима и при видими разширени вени, кожна пигментация, екзема, повтарящ се тромбофлебит или венозна рана.

Основното изследване е венозната дуплекс ехография. Тя показва дали вените са проходими, има ли тромбоза и кои клапи пропускат кръв обратно. Изследването е безболезнено и не използва радиация.

Не всеки пациент се нуждае от процедура. Когато лечение е необходимо, могат да се използват ендовенозна лазерна или радиофреквентна аблация, склеротерапия и други минимално инвазивни методи. Изборът се определя от симптомите, анатомията и ехографската находка.

Ранният преглед не означава непременно операция. Той означава да се установи истинската причина и да се предотврати постепенното усложняване на заболяването.

Често задавани въпроси

Мога ли да пътувам в жегите с разширени вени?

Да, но при дълго пътуване движете глезените, ставайте периодично и приемайте достатъчно течности. При прекарана тромбоза, бременност или скорошна процедура обсъдете пътуването с лекар.

Помага ли студеният душ?

Прохладната вода може временно да свие повърхностните съдове и да намали тежестта. Тя облекчава симптомите, но не лекува венозния рефлукс.

По-добре ли е да ходя бос през лятото?

Ходенето босо няма специален лечебен ефект. По-важни са редовното движение и удобните обувки. Хората с диабет или намалена чувствителност не бива да ходят боси поради риск от травми.

Защо обувките ми стягат вечер?

През деня течността постепенно се натрупва около ходилата и глезените. След нощен сън налягането намалява и отокът обикновено се прибира.

Влошава ли климатикът венозните симптоми?

Климатикът не причинява венозна недостатъчност. Умереното охлаждане дори може да облекчи симптомите. По-големият проблем е продължителното седене без движение.

Летните жеги и разширените вени често са неприятна комбинация, но оплакванията могат да бъдат контролирани. Движението, правилната почивка, подходящата компресия и разумната хидратация имат реален ефект. Британската здравна служба също поставя движението и компресията в основата на консервативния подход. Ако отокът е постоянен, едностранен или болезнен, най-разумната следваща стъпка е преглед при съдов хирург.