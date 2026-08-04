Когато науката и природата работят за здравето ни

Fanfari - ново поколение хранителни добавки

За всички е ясно, че профилактиката е основен принцип в съвременната грижа за здравето. Наред с балансираното хранене, физическата активност и редовните профилактични прегледи, все по-голямо значение придобиват научно разработените хранителни добавки, които могат да бъдат част от здравословния начин на живот.

Именно тази философия стои зад Fanfari – нова българска продуктова линия хранителни добавки, разработена от ЧАЙКАФАРМА Висококачествените Лекарства, част от групата Търговска Лига. Продуктите са създадени с фокус върху научно обоснованите и доказано работещи формули, високото качество на използваните суровини и внимателно подбраните натурални растителни екстракти.

"Избрахме формули след задълбочено научно проучване и ги разработихме в съответствие с приложимите европейски изисквания и научните становища на Европейския орган за безопасност на храните (EFSA)", съобщава Елена Филипова, ръководител на научния отдел.

"Използваме суровини с гарантиран произход и качество, включително сертифицирани съставки, а част от продуктовата линия е разработена със стомашноустойчиви веган капсули, които подпомагат защитата на активните вещества и осигуряват по-комфортен прием" – допълва доц. Станислав Цанков, директор на фармацевтичното производство на Чайкафарма в Пловдив и Варна.

"Портфолиото на Fanfari обхваща продукти, насочени към различни физиологични функции и потребности на организма като сърдечносъдовото здраве, имунната система, когнитивните функции, черния дроб, ставите и урологичното здраве. Общият принцип за всички продукти е съчетаването на научен подход, качествени съставки и съвременни производствени технологии, които наистина работят" споделя д-р Мирослав Димитров, общопрактикуващ лекар от София.

Навлизането на Fanfari е част от развитието на фирмената група на Търговска Лига, с повече от три десетилетия опит в здравния сектор. Основана през 1991 г., тя развива дейност във фармацевтичното производство, дистрибуцията на лекарства, болничното здравеопазване, клиничните изследвания, здравното и пенсионното осигуряване, като през 2024–2025 г. разширява портфолиото си с навлизането в сегмента на хранителните добавки.

"В условията на все по-информиран избор доверието се изгражда чрез научна обоснованост, прозрачност и високи стандарти на производство. Именно затова съвременната профилактика започва със знанието и ежедневните решения, които подпомагат активния и пълноценен начин на живот", коментира изпълнителният директор на Чайкафарма инж. Бисер Георгиев. "Ние сме готови да отговорим на всички запитвания на пациенти и да ги консултираме със специалист", добавя той.

В следващи публикации ще ви запознаем подробно с всички продукти.