Всичко важно: Как да се грижите за най-големия си орган през лятото

Когато си мислите за органи, вероятно първите, които ви идват на ум, са сърцето, белите дробове и бъбреците. Лесно е да пренебрегнете най-големия и най-видим орган на тялото ви: кожата. Кожата играе ключова роля в защитата на тялото ви от вредни организми и в регулирането на телесната температура. Доброто здраве на кожата може да доведе до по-добро общо здраве. Нека разгледаме по-подробно какво може да прави кожата ви — и как можете най-добре да се грижите за този "супергерой" сред органите.

Какво всъщност прави кожата?

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Кожата съставлява около 14% от телесното ви тегло и има повърхност от 1,5 до 2 квадратни метра, което е приблизително колкото голяма кухненска маса. Според д-р Бари Голдман, частен дерматолог от Ню Йорк, свързан с Медицинския център "Корнел", кожата изпълнява и множество функции. "Тя е част от екип от органи, които работят заедно", казва Голдман. "Не можете да разглеждате кожата просто като нещо, което обгръща или покрива тялото", казва д-р Кемунто ("д-р Кеми") Мокая, сертифициран дерматолог и автор на книгата "Live and Look Younger". "Това е важна и незаменима система от органи, която е сложна и има много роли."

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Кожата е "супергерой" сред органите благодарение на способността си да:

осигурява имунитет

покрива и предпазва вътрешните части и функции на тялото

излъчва пот

синтезира витамин D

произвежда меланин

ни позволява да различаваме текстури, температури и други неща чрез допир

Предпазва ни от "нападатели"

Най-горният слой на кожата - епидермисът, е първата линия на отбрана — в буквалния смисъл — когато става въпрос за защита на тялото ни срещу вредни външни фактори, като вирусите.

"Неповредената кожа може да попречи на патогените да се закрепят", казва Голдман. "Нарушената кожна бариера позволява на бактериите и вирусите да проникнат по-дълбоко в кожата и да предизвикат инфекция." Но дори и патогените да проникнат в кожата, този "супергеройски" орган ще продължи да се бори.

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В обзор от 2020 г. се отбелязва, че кожните клетки си сътрудничат и организират имунни сигнали, за да помогнат на тялото да се защити и да атакува патогените. "Белите кръвни клетки от тялото постоянно циркулират през кожата, осъществявайки имунен надзор", казва Голдман.

Кожата също съдържа епидермални кератиноцити – клетки, които произвеждат протеини с антибактериални, противогъбични и антивирусни свойства, пише Healthline.com. Мастните жлези също отделят мазнина, която добавя още един защитен слой срещу чужди вещества. Като бонус, тя поддържа кожата мека.

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Обгръща мускулите, костите, вътрешните органи и нервната система

Защитните свойства на кожата не се изчерпват само с имунитета. Голдман посочва, че третият слой на кожата – хиподермата или подкожната тъкан – се състои от мастна тъкан, която служи като естествен амортисьор.

Ако тялото претърпи травма, като например падане или автомобилна катастрофа, тази мастна тъкан действа като дебела възглавница, която поглъща удара и предпазва вътрешните ни органи.

Кожата също така предпазва вътрешните органи от увреждания, причинени от ултравиолетовото лъчение. Най-външният ѝ слой - епидермисът, съдържа меланин и други защитни механизми, които помагат да се предпазят по-дълбоките тъкани от вредното въздействие на ултравиолетовите лъчи.

Излъчва пот

Потта не е просто признак за добре извършена тренировка. "Потта помага за охлаждане на кожата и предотвратява прегряването на тялото", казва Мокая. Изпотяването се осъществява чрез два вида жлези.

Екринните жлези покриват по-голямата част от тялото и се отварят към повърхността на кожата. Апокринните жлези се отварят към космения фоликул и се намират по скалпа, под мишниците и в слабините.

Синтезира витамин D

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Когато кожата е изложена на слънце, тя произвежда витамин D, казва Мокая. Витамин D изпълнява множество функции в организма.

Преглед от 2025 г. показва, че той може да помогне за:

здравето на костите

защита срещу рак на кожата

имунната функция

лечението на псориазис

намаляване на риска и тежестта на атопичния дерматит

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Съдържа меланин

Голдман отбелязва, че епидермисът съдържа меланин – пигмент, който определя цвета на кожата. Колкото по-голяма е плътността на меланина в кожата ви, толкова по-тъмен ще бъде цветът ѝ. Меланинът прави много повече, отколкото просто да определя цвета на кожата. Голдман казва, че той също така предпазва от ултравиолетовите лъчи на слънцето, въпреки че връзката между меланина и ултравиолетовите лъчи е сложна.

С течение на времето тези лъчи могат да доведат до:

слънчево изгаряне

рак на кожата

преждевременно стареене

намалено производство на колаген

намалена еластичност на кожата

Влияе върху допира

Какъв би бил животът, ако не можехте да погалите кучето си, да прегърнете любим човек или да усетите топлината на пухкаво одеяло? Благодарение на кожата можем да усещаме болката и удоволствието от допира. "Кожата ви позволява да усещате и разпознавате болката и натиска", казва Мокая. "Тя разпознава текстурите и също така усеща температурите, като топлина и студ."

Кожата прави това чрез миниатюрни, но мощни рецептори за допир, сред които:

терморецептори, които помагат да се определи температурата

ноцицептори, които ви сигнализират, когато нещо е болезнено, като например рана

механорецептори, които разпознават натиск, като например силен ръкостискане

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Как да се грижите за вашата супергеройска кожа

Продуктите за грижа за кожата са безброй. Прегледът на списъка с най-новите така наречени "незаменими" продукти може да бъде объркващ. Но експертите казват, че има прости начини да се грижите за кожата си. Може да ви изненада фактът, че може би ще искате да потърсите извън рафтовете с козметика.

Дайте приоритет на питателните хранителни избори

Някои дерматолози твърдят, че в поговорката "Ти си това, което ядеш" има истина, поне що се отнася до грижата за кожата.

Мокая препоръчва храни, богати на:

антиоксиданти, включително тъмни листни зеленчуци, спанак, къдраво зеле и горски плодове, за да се противодейства на свободните радикали и вредите от околната среда;

мононенаситени и полиненаситени мазнини, като сьомга, орехи и семена от чиа, за укрепване на липидната бариера на кожата;

пробиотици, като кисело мляко, и пребиотици, които се съдържат в храни с високо съдържание на фибри, като плодове и зеленчуци, за укрепване на кожната бариера

Мокая препоръча да се ограничават силно преработените и захарните храни, когато е възможно.

Преглед от 2022 г. установява връзка между хранителен режим с високо съдържание на захар и честотата и тежестта на акнето. Същият преглед установява и възможна връзка между акнето и консумацията на млечни продукти при някои хора.

Проучване от 2021 г. показва, че консумацията на ултрапреработени храни е свързана с атопичен дерматит.

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Има повече от достатъчно продукти за грижа за кожата, от които да избирате. Мокая препоръчва да опростите рутината си до само няколко основни продукта.

Тя казва, че всеки трябва да инвестира в:

добър почистващ продукт, подходящ за вашия тип кожа и нужди

овлажняващ крем, подходящ за вашия тип кожа и нужди

слънцезащитен крем с широк спектър, подходящ за вашия тип кожа и осигуряващ ежедневна защита

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Неочаквани начини за грижа, които подпомагат кожата

Личната ни грижа е съществена част от грижата за кожата, а това не означава просто да прекарате деня в спа център. Експертите споделят няколко дейности, които можете да правите у дома и които могат да дадат тласък на вашия "супергеройски" орган, включително:

Упражнения: Мокая и Американската академия по дерматология (AAD) твърдят, че упражненията увеличават притока на кръв към всички органи, включително кожата. AAD препоръчва използването на почистващо средство, съдържащо салицилова киселина или бензоил пероксид, след тренировка, за да се почистят порите и да се предотврати появата на акне.

Сън: Мокая казва, че кожата се регенерира по време на сън. На възрастните се препоръчва да се стремят към между 7 и 9 часа сън на нощ, според Националния институт за сърце, бели дробове и кръв.

Излизайте навън: Голдман отбелязва, че въздухът в закрити помещения често е по-сух, особено когато отоплението е включено през по-студените месеци.

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Разчистете шкафчето си за козметика

Ако отдавна не сте ревизирали козметичните си продукти, сега може би е подходящият момент. Голдман съветва да проверите сроковете на годност, тъй като изтеклите продукти вероятно са загубили ефективността си и могат да дразнят кожата. Мокая препоръчва да се придържате към принципа "по-малко е повече". Ако нещо работи добре, не го променяйте, независимо от новите тенденции, които виждате в социалните медии.

"Когато става дума за грижа за кожата, по-малко може да означава повече", казва тя. "Постоянната рутина с няколко продукта, които си взаимодействат добре и се нанасят правилно, често дава по-добри резултати, отколкото непрекъснатото изпробване на нови продукти и смесването на много нови неща."

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Взимайте топъл душ

Дългият, горещ душ може да ви се струва луксозен, но Голдман казва, че кожата ви не го харесва. "Горещата вода може да ви достави удоволствие в момента, но тя отнема естествените овлажняващи фактори от кожата ви", казва Голдман.

Голдман предлага вместо това да изберете хладка вода. Той препоръчва температурата на водата да е приблизително същата като тази на тялото ви — между 35°C и 37,2°C и не повече от 40,5°C.

"Ако кожата ви е много зачервена, когато излезете от душа, вероятно температурата на водата е твърде висока", казва той.

Намерете подходящия слънцезащитен крем

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На пазара се предлагат безброй слънцезащитни кремове. Голдман посочва, че е от съществено значение да се избере продукт с широк спектър на защита, който предпазва от UVA и UVB лъчи. Ето препоръките на Американската дерматологична асоциация (AAD):

Използвайте водоустойчив слънцезащитен крем със SPF 30 или по-висок. Слънцезащитен крем със SPF 30 блокира 97% от слънчевите лъчи.

Нанесете около 1 унция (колкото се побира в чаша за шот) слънцезащитен крем върху тялото при възрастни.

Изчакайте 15 минути след нанасянето, преди да излезете навън.

Нанасяйте отново на всеки 2 часа или след плуване или изпотяване.

Облечете се подходящо за безопасно излагане на слънце

Никога няма да можете да блокирате 100% от слънчевите лъчи, дори и със слънцезащитен крем. Голдман казва, че можете да добавите допълнителни слоеве защита с облеклото си.

Той препоръчва:

шапка

слънчеви очила

облекло с UPF 50+

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Определете типа на кожата си

Мокая препоръчва да подбирате продуктите според типа на кожата си.

Общоприетите типове кожа включват:

мазна (лъскава)

суха (лющеща се)

чувствителна (лесно се раздразва)

комбинирана (лющеща се и мазна)

Различните съставки са най-подходящи за конкретни типове кожа.

Например:

Бензоил пероксидът може да бъде полезен за мазна или склонна към акне кожа. Продуктите без ароматизатори са идеални за чувствителна кожа, за да се избегне дразнене. Продуктите на маслена или кремообразна основа могат да бъдат полезни за суха кожа.

Дерматолог може да ви помогне да определите типа на кожата си и да изберете подходящи продукти.

Обмислете приема на добавка с витамин D

Тялото ви получава витамин D по естествен път от слънчевата светлина. Има два вида витамин D. Витамин D3 се синтезира от кожата и се набавя чрез консумацията на определени храни, като мазни риби. Витамин D2 се получава чрез консумацията на някои растения и гъби.

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Д-р Даниел Глас, дерматолог от Великобритания, работещ в "The Dermatology Clinic London", казва, че приемането на добавка може да помогне, ако имате дефицит на витамин.

Въпреки че витамин D е свързан с много аспекти на здравето, връзката му със здравето на кожата е по-малко ясна. Можете да проверите нивата си чрез обикновен кръвен тест.

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Намалете тютюнопушенето

Пушенето на цигари също може да повлияе на здравето на кожата. Проучване от 2019 г. сочи, че кожата на пушачите е по-малко еластична и има по-ясно изразени бръчки в сравнение с кожата на непушачите. Изследване от 2021 г. отбелязва връзка между тютюнопушенето и някои видове рак на кожата.

Той може да бъде свързан и със кожни заболявания като:

псориазис

хидраденит супуратива

бавно заздравяване на рани

алопеция

лупус еритематозус

полиморфна светлинна ерупция

Центърът за контрол и превенция на заболяванията (CDC) разполага с ресурси, които помагат на хората да откажат цигарите, включително горещи линии и приложения.

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Намалете стреса

Мокая казва, че стресът може да предизвика възпаление в тялото, което може да засегне кожата по различни начини, включително:

преждевременно стареене

акне

обостряния на екзема

Нейните любими дейности за облекчаване на стреса включват:

йога

медитация и целенасочено дишане

физически упражнения

разходки сред природата с партньор или приятел

слушане на музика

Ако имате затруднения в справянето със стреса, обмислете да се обърнете към специалист по психично здраве.

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Посещение при дерматолог

Дерматологът може да бъде важен партньор, който да ви предостави ценни ресурси в рамките на текущото ви лечение за грижа за кожата. Като лекар със специална подготовка в областта на кожата, дерматологът може да диагностицира и лекува хронични и остри състояния. Той може също да ви помогне при козметични проблеми, като например външния вид и усещането на кожата ви.

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Редовните посещения при дерматолог могат да бъдат от полза за профилактиката, включително скрининг за рак на кожата, както и за контролиране на хронични кожни заболявания като псориазис и розацея. Когато рутинната ви грижа за кожата не дава резултати, дерматологът може да е най-подходящият медицински специалист, който да ви помогне да диагностицирате скритите състояния и да ви предложи подходящо лечение.

Кожата е орган със суперсили, който ви предпазва от болести и се бори с патогените. Тя също така служи като бариера и амортисьор за костите, мускулите, ставите и вътрешните органи.

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Можете да се погрижите за кожата си с диета, богата на здравословни мазнини и антиоксиданти, с физически упражнения и с много начини за облекчаване на стреса. Всички тези действия допринасят за поддържането на този чудесен орган щастлив и здрав, пише Healthline.com.