Как да се грижим за кожната бариера в летните жеги: Трикове и важни моменти

Как да разберете дали кожната ви бариера е увредена?

Какво представлява кожната ви бариера и каква е нейната роля?

Магазините за козметика и рафтовете в аптеките са препълнени с продукти, чиято цел е да предпазват и подмладяват кожата ви. Някои от тях ексфолират, други придават обем, а трети овлажняват. Всички тези продукти имат едно общо нещо, че действат върху най-външния слой на тялото ви, който се нарича кожна бариера. Ето какво представлява кожната бариера, каква е нейната роля, какво може да я увреди и как да я възстановите и защитите.

Какво представлява кожната ви бариера и каква е нейната роля?

Кожата ви се състои от слоеве, всеки от които изпълнява важни функции за защитата на тялото ви.

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Най-външният слой се нарича роговиден слой (stratum corneum). Някои хора го описват като "тухлена стена". Той се състои от здрави кожни клетки, наречени корнеоцити, които са свързани помежду си чрез липиди, подобни на хоросан. Това е вашата кожна бариера. Вътре в тези най-външни кожни клетки ще откриете кератин и естествени овлажнители.

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Липидният слой съдържа:

холестерол

мастни киселини

церамиди

Тази тънка стена предотвратява проникването на различни вредни токсини от околната среда и патогени в кожата ви и причиняването на неблагоприятни ефекти във вътрешността на тялото ви.

Освен това, без кожната ви бариера водата във вътрешността на тялото ви би се изгубила и изпарила. Кожната ви бариера е от съществено значение за цялостното ви здраве. Защитата ѝ помага на тялото ви да функционира правилно.

Какво може да увреди кожната ви бариера?

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Кожата ви се защитава всеки ден от множество заплахи: много от тях идват отвън, а някои – отвътре.

Сред външните и вътрешните фактори, които могат да повлияят на кожната ви бариера, са:

прекалено влажна или прекалено суха среда

алергени, дразнители и замърсители

прекалено дълго излагане на слънце

алкални почистващи средства и сапуни

излагане на агресивни химикали

прекомерно ексфолиране или прекомерно измиване

стероиди

психологически стрес

генетични фактори, които могат да ви направят по-податливи към определени кожни заболявания, като атопичен дерматит и псориазис

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Ролята на киселинния мантел

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Кожната ви бариера е леко кисела. Тази киселинност, т.нар. киселинен мантел, спомага за създаването на своеобразен буфер срещу размножаването на вредни бактерии, вируси и гъбички, които биха могли да увредят кожата ви и да доведат до инфекции и други кожни заболявания.

Особено важно е да се предпазва киселинният мантил около раните, тъй като киселинността на кожата е необходима за много от биологичните взаимодействия, които протичат по време на процеса на заздравяване.

Понякога здравословно състояние като диабет или инконтиненция може да промени киселинността на кожата ви, отслабвайки този буфер. За хора с тези състояния експертите могат да препоръчат козметични продукти за грижа за кожата с малко по-висока киселинност.

Как да разберете дали кожната ви бариера е увредена?

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Когато кожната ви бариера не функционира правилно, може да сте по-податливи на появата на следните кожни симптоми и състояния:

суха, лющеща се кожа

сърбеж

груби или обезцветени участъци

акне

чувствителни или възпалени зони

бактериални, вирусни или гъбични кожни инфекцииКак да защитите и възстановите кожната си бариера

Има различни стъпки, които можете да предприемете, за да защитите и възстановите кожната си бариера.

Опростете рутината си за грижа за кожата

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Когато става въпрос за грижа за кожата, понякога по-малко означава повече. Посъветвайте се с дерматолог кои продукти са най-необходими и най-ефективни според нуждите на вашата кожа.

Ако използвате ексфолианти, обърнете внимание как кожата ви реагира на метода, който прилагате. Според Американската академия по дерматология хората с чувствителна кожа и по-тъмен тен е добре да използват мека кърпа и лек ексфолиант.

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Някои видове ексфолианти и четки могат временно да увредят кожната ви бариера. Обръщайте внимание на pH. Деликатният киселинен мантил на кожата ви се поддържа в диапазона на pH от 4,0 до 5,8.

Изследователите препоръчват почистване с продукт, чието pH е между 4,0 и 5,0.

Опитайте с растително масло, за да възстановите кожната бариера. Изследване от 2017 г. сочи, че някои растителни масла могат да помогнат за възстановяването на кожната бариера, както и да предотвратят загубата на влага от нея. Много от тези масла имат също така антибактериално, противовъзпалително и антиоксидантно действие.

Ето някои от най-ефективните растителни масла, които можете да използвате за кожата си:

масло от жожоба

кокосово масло

бадемово масло

арганово масло

масло от бораго

слънчогледово масло

соево масло

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Има много начини да използвате растителни масла за кожата си. Можете да нанасяте кремове и лосиони, които съдържат едно или повече от тези масла като съставка. Алтернативно можете да налеете малко количество от маслото в дланта си и след това нежно да го втриете в кожата, докато се абсорбира.

Най-добре е да направите тест за чувствителност, преди да използвате маслата, тъй като при някои хора може да възникне чувствителност или алергична реакция.

Търсете формули, които съдържат церамиди. Церамидите са восъчни липиди, които се срещат в особено високи концентрации в роговия слой на кожата. Те са от решаващо значение за правилното функциониране на кожната бариера.

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Изследване от 2018 г. показва, че продуктите, съдържащи псевдоцерамиди, могат да помогнат за облекчаване на сухотата, сърбежа и лющенето при атопичен дерматит.

Опитайте овлажняващи продукти, съдържащи хиалуронова киселина, петролатум или глицерин. Сухата кожа е често срещано явление, а овлажняващите продукти са популярно средство за справяне с нея.

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Овлажняващият продукт подпомага кожната бариера, като намалява загубата на вода от кожата. Тези продукти оставят тънък филм върху кожата, който помага да се предотврати загубата на влага. Често срещан овлажняващ крем за суха кожа е вазелинът, който според експертите може да блокира почти 99% от загубата на вода от кожата.

Подобно на овлажняващите кремове, овлажнителите също могат да подобрят бариерната функция. Овлажнителите действат, като привличат вода — било то от околната среда или от вътрешността на тялото — и я задържат в кожната бариера. Търсете продукти, които съдържат някоя от следните съставки:

хиалуронова киселина

глицерин

мед

урея

Не всички съставки за грижа за кожата действат еднакво при всеки човек. Може да се наложи да изпробвате няколко различни продукта, за да определите кой от тях най-добре поддържа кожата ви здрава, защитена и хидратирана, пише "Health Line".

В заключение

Най-външният слой на кожата ви, известен като кожната бариера, предпазва тялото ви от външни заплахи, като същевременно поддържа жизненоважния воден баланс на организма. Симптоми като сухота, сърбеж и възпаление могат да са признак за нарушаване на тази важна бариера.

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Можете да подпомогнете възстановяването на кожната бариера, като опростите режима си за грижа за кожата, използвате продукти с подходящо pH и нанасяте овлажняващ крем, съдържащ церамиди или овлажнител като хиалуронова киселина.

Овлажняващите кремове с петролатум също могат да помогнат на кожната бариера да задържи влагата.

Кожната ви бариера е първата линия на защита на тялото ви срещу всичко, с което ви засипва околната среда, включително и прекомерните жеги. Поддържането ѝ в добро състояние е много повече от козметичен проблем. Консултирайте се с дерматолог за повече съвети относно начините за възстановяване и защита на кожната ви бариера.