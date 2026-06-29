Внимавайте в жегите! Лекар посочи най-опасните храни през лятото

Гастроентерологът Екатерина Кашух обясни опасностите от уличните закуски през лятото. В интервю за "Life" тя посочи и храни, които е най-добре да се избягват в жегата.

Според нея всяка храна може да бъде опасна, ако е престояла в жегата повече от два часа. Лекарката обаче подчерта, че някои храни се развалят по-бързо от други. Сред тях тя включва дюнерите и другите видове на шаурмата, (популярна улична храна в Близкия изток), а също хот-дог и сандвичи с много сосове: в тях бактериите се размножават бързо в горещо време, което увеличава риска от салмонела, кампилобактер, ешерихия коли и други хранителни патогени.

Още: 5 ценни съвета преди лятната ваканция, които ще ви спестят неприятни изненади

Лекарката добави, че пресните плодове и зеленчуци също могат да бъдат вредни през лятото, ако не са били измити правилно или ако водата е била мръсна. Гастроентероложката уточни, че нарязаните плодови салати, дините и пъпешите, продавани на улицата, могат да бъдат особено опасни. „Микроорганизмите се размножават много бързо в пулпата на нарязаните плодове и горски плодове – това е благоприятна, богата на хранителни вещества среда за тях. Затова е най-добре да ги консумирате у дома, след като сте ги измили и обелили старателно“, препоръча Кашух.

Източник: БГНЕС

Още: Имитиращи продукти с изтекъл срок на годност: БАБХ спря 5 тона храни