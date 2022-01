Няма да повярвате колко малък е най-малкият охлюв в света (СНИМКИ)

Очевидно не е изненадващо, че тези охлюви са трудни за откриване. За да ги открият, Барна Пал-Гергели, таксономист по сухоземни охлюви в изследователската мрежа Eötvös Loránd в Будапеща, Унгария, и неговите колеги събират проби от почвата в пещери, и ги поставят в кофа с вода. След това отстраняват плаващите остатъци, изсушават ги, пресяват ги и ги изследват под микроскоп. „Почистих черупките под микроскоп с много прецизни четки, използвани от маникюристите“, разказва Пал-Гергели.

Охлювите вероятно не са живели в пещерите, казва Пал-Гергели. „Предполагаме, че останките им са паднали през пукнатини в скалата, защото съдържат избелени, непрозрачни черупки на повърхностно обитаващи сухоземни коремоноги. Живите охлюви вероятно живеят дълбоко във варовикови пукнатини близо до или върху кореновата система“.

Изследователите откриват и една идея по-голям охлюв в Лаос, и му дават наименованието Angustopila coprologos – на древногръцката дума за „събирач на тор“. Издигайки се могъщо с 0,51 мм височина, охлювът подрежда малки гранули кал - вероятно собствени фекалии - в модел от радиални линии по повърхността на черупката си. Защо прави това не е известно. „Ако е камуфлаж, от кого ще се крият тези малки охлюви?“, пита се Пал-Гергели. „Въпреки всичко тези малки охлюви имат сложни поведенчески механизми, които са се развили като отговор на определени фактори на околната среда, за които не знаем нищо“.

Миниатюрният размер на охлювите им дава предимства. „Вероятно, тъй като са малки, тези охлюви могат да достигнат хранителни частици, които никой друг вид не може да консумира, и да влязат в много тесни скални пукнатини“, казва Пал-Гергели.

Може ли A. psammion да е най-малкият сухоземен охлюв? Вероятно да, защото намирането на нещо по-малко ще бъде все по-трудно, казва Пал-Гергели.

В морето има и по-малки известни охлюви – рекордьорът там е Ammonicera minortalis, с диаметър между 0,34 мм и 0,46 мм.

