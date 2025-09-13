Силата е с вас: Как да се изправите срещу магнитните бури и да престанат да ви действат неприятно

Повишената активност на магнитните бури са честа беда за част от от хората. В настоящата статия обаче ще откриете абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и за ваш плюс ще ви посочим начин, по който да откриете с пълна валидност в кой момент ще се явят магнитни бури.

На кои типове магнитните бури не им понасят

Прието е, че почти 46 % от хората имат проблеми с магнитните бури, а напоследък броят им расте. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, крехкият сън, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт започват да стават видими един или два дни преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Магнитните бури обаче могат да бъдат преодоляни - човек би могъл да се приспособи и сведе до минимум реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Истината е, че тези навици са адски полезни и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да запазите бодрост и свежест. Затова тук ще стане дума за онова, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

А дали сте метеочувствителни?

Ако се окаже, че магнитните бури ви влияят лошо, то по всяка вероятност вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Дори и да е така, това не трябва да предизвиква притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Какво е най-характерното за тях? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в менталното състояние, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. Характерна за тях е също чувствително по-ниска работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Натрапчивото чувство за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, проблеми със съня и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво съветваме да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да хапвате по време на магнитна буря

С какво ще се храните в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за здравословния ви статус. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Консумирайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително подходящ вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- Ако се разбирате добре с тенджерата и готвенето, от варивата сега е подходящият момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Най-подходящият вариант е да е ръжен, защото е пълен с витамините от групата Б, които имат благоразполагащо въздействие за нервната система. Отстранете от менюто белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите отвара от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което е много важно за вас в този момент . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се похапва риба.

• Навиците, които са най-важни

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни отпускащи 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да прекарате повече време вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Премахнете от диетата си обаче пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Ако пушите, редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте безкрайните часове пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в цялостния подход.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

Никак не се препоръчва поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки имат подобно действие, така че ги изолирайте. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Въздържайте се от приоритетни решения и не прекалявайте с шофирането.

Прогнозата на БАН - най-добрият вариант за следене

Факт е, че в онлайн средата е наситено с съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче не всички от тях имат истинска стойност. Принципно има един-единствен подход, с който да се информирате за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук