Така лоши ли са магнитните бури? Не толкова - ако ползвате за защита тези съвети

Сериозните магнитни бури са истинско наказание за част от от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще прегледаме обстойно абсолютно всичко, което ви е полезно, за да се преборите с тях. Както и в крайна сметка ще ви посочим начин, по който да откриете с пълна валидност в кой период ще изригнат магнитни бури.

Колко процента от населението е под влиянието на магнитните бури и защо

Различни изследвания показват, че близо 49 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последно време броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се изпитват ден по-рано преди избухването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Не се притеснявайте обаче прекалено много - всеки може да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са много хубави за вас и ще ви въздействат здравословно така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да имате перфектна кондиция и всеки да се интересува как я поддържате. Затова тук ще направим кратък списък на всичко, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се сблъскате с победен изход с тях.

Спадете ли към метеочувствителни хора?

Ако се окаже, че магнитните бури ви влияят лошо, то идват съмненията, че вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Дори и да е така, това не трябва да създава във вас притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или неприятният студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога стават жертва на болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Случва им се да не заспиват добре през нощта. В повечето случаи признават, че имат значително понижена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Усещането за задух е често срещано.

Хроничните заболявания са силно изразени при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето биха могли да ви създатат чувство за неразположение . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво бихте могли да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•На какви храни да разчитаме

Какво ще похапвате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенно значение за вашата боеспособност срещу трудния период. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Консумирайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително полезен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата за готвене вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото изобилства витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Забравете обаче за белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите природен коктейл от няколко билки, които влияят не просто добре срещу магнитни бури, а и по принцип.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, внимавайте за това да е нискомаслено.

- Внимавайте с месото, да се приема повече риба.

• Изградете тези навици - и ще бъдете добре по време на бурите

По време на магнитните бури задължително трябва да си почивате повече. Каквото и да става, наспивайте се добре - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са приоритет номер едно, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е нужно разходката да е дълга, но едни разведряващи 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Намалете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Освободете се от тежката физическа работа, както и от стреса. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Ключови са часовете преди лягане - тогава дръжте устройствата настрани.

Половин таблетка аспирин, ако не ви причинява проблеми със стомаха и червата, ще има хубава роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в хигиенните ви навици.

Никак не се препоръчва поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки имат подобно действие, така че ги изолирайте. Кофеинът действа зле на организма по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и не прекалявайте с шофирането.

Дали има изригвания - сайтът на БАН е мястото, до което да се допитате

Би трябвало да сте забелязали, че в социалните мрежи е наситено с непрекъснати информации за магнитни бури. За съжаление обаче повечето не са верни и подвеждат читателите. Съществува един-единствен метод да се информирате навреме за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

