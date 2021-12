Това е най-вредната закуска, спрете да я ядете!

Американската диетоложка Лора Бурак описа коя закуската е най-вредната за тялото и опасна за фигурата, думите й са цитирани от Eat This, Not That!

Бурак каза, че най-лошите варианти за закуска са храни с високо съдържание на захар, като понички, палачинки и кексове. Тя обясни, че консумирането на "празни калории" под формата на захар може да доведе до високи нива на холестерол в кръвта. В същото време в сладката закуска няма необходими за тялото протеини и фибри, така че усещането за ситост преминава много бързо. Столетница разкри най-голямата тайна на дълголетието Три сестри столетнички от американския град Атууд, щата Канзас, разкриха семейната тайна на дълголетието и дадоха съвети на следващото ... Прочети повече Като алтернатива на сладките печени изделия, тя предлага овесена каша за закуска и да добавите протеин към нея. Към здравословната закуска тя включи авокадото, варените яйца и пълнозърнест хляб. По-рано Лора Бурак описа, че когато се комбинира с протеини, овесената каша се превръща в пълноценна храна, която помага за стабилизиране на кръвната захар и удължаване на ситостта.

Още от ЗДРАВЕ:

Тези навици водят до най-коварната болест, откажете се от тях

Столетница разкри най-голямата тайна на дълголетието

Агаве – лечителят в градината ви. Няма да повярвате какви свойства притежава

Ядките, които са по-силни и от лекарства

Една подправка от кухнята, за която се твърди, че помага при лечение на ангина

Ако имате някоя от тези болести - внимавайте с кафето