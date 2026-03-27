18 са вече заболелите: 6 паралелки в Бяла Слатина под карантина заради морбили

27 март 2026, 10:37 часа 264 прочитания 0 коментара
Заради разпространението на морбили в района 6 ученически паралелки в община Бяла Слатина са поставени под 21-дневна карантина. Досега са установени 18 случая на деца и възрастни със заболяването. Сред тях има и лекар.

Епидемичният взрив на морбили в община Бяла Слатина е свързан със заразяването на 8 деца от общината, които са хоспитализирани в лечебно заведение в града по едно и също време в началото на месеца.

Врачанската Регионална здравна инспекция все още не са установили първоначалния източник на заразата.

Предполага се, че е лице извън областта или страната, защото от години в района няма регистрирани случаи. Засега няма установени пациенти с морбили извън общината.

Предприетите мерки

Редица противоепидемични мерки предприеха от РЗИ. Свързани са с пропуснати имунизации и наблюдение на контактни лица. Мерките обхващат лични лекари, здравни медиатори, детски градини, здравни и учебни заведения.

В ход е сформирането на мобилен имунизационен екип, който да ваксинира лица с пропуснати дози от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (МПР), включително в трудно достъпни райони и сред рискови групи, предаде БНР.

Ако има такава необходимост, ваксини ще бъдат поставяни и в имунизационния кабинет на инспекцията във Враца.

В целия регион са взети превантивни мерки, стана ясно на среща на врачанския областен управител Стефан Красимиров с д-р Чавдар Манов, директор на регионалната здравна инспекция.

Мерките включват:

  • събиране и проверка на имунизационния статус на контактните лица и установяване на пропуски в имунизациите срещу морбили, паротит и рубеола (МПР)
  • указания към общопрактикуващите лекари за незабавно обхващане на децата с пропуснати дози от ваксината
  • засилен контрол върху спазването на противоепидемичните мерки в лечебните заведения
  • наблюдение на всички контактни лица за период от 21 дни
  • изискване на информация от детски градини и училища за деца с пропуснати имунизации
  • информиране на обществеността чрез медиите и официалните канали на РЗИ
Десислава Любомирова Отговорен редактор
