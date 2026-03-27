18 са вече заболелите: 6 паралелки в Бяла Слатина под карантина заради морбили

Заради разпространението на морбили в района 6 ученически паралелки в община Бяла Слатина са поставени под 21-дневна карантина. Досега са установени 18 случая на деца и възрастни със заболяването. Сред тях има и лекар.
Епидемичният взрив на морбили в община Бяла Слатина е свързан със заразяването на 8 деца от общината, които са хоспитализирани в лечебно заведение в града по едно и също време в началото на месеца.
Врачанската Регионална здравна инспекция все още не са установили първоначалния източник на заразата.
Предполага се, че е лице извън областта или страната, защото от години в района няма регистрирани случаи. Засега няма установени пациенти с морбили извън общината.
Предприетите мерки
Редица противоепидемични мерки предприеха от РЗИ. Свързани са с пропуснати имунизации и наблюдение на контактни лица. Мерките обхващат лични лекари, здравни медиатори, детски градини, здравни и учебни заведения.
В ход е сформирането на мобилен имунизационен екип, който да ваксинира лица с пропуснати дози от ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (МПР), включително в трудно достъпни райони и сред рискови групи, предаде БНР.
Ако има такава необходимост, ваксини ще бъдат поставяни и в имунизационния кабинет на инспекцията във Враца.
В целия регион са взети превантивни мерки, стана ясно на среща на врачанския областен управител Стефан Красимиров с д-р Чавдар Манов, директор на регионалната здравна инспекция.
Мерките включват:
- събиране и проверка на имунизационния статус на контактните лица и установяване на пропуски в имунизациите срещу морбили, паротит и рубеола (МПР)
- указания към общопрактикуващите лекари за незабавно обхващане на децата с пропуснати дози от ваксината
- засилен контрол върху спазването на противоепидемичните мерки в лечебните заведения
- наблюдение на всички контактни лица за период от 21 дни
- изискване на информация от детски градини и училища за деца с пропуснати имунизации
- информиране на обществеността чрез медиите и официалните канали на РЗИ