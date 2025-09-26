Безплатни кардиологични прегледи във Военна болница: Кога и как

Кардиолози от Военномедицинската академия ще извършват безплатни прегледи на пациенти, съобщиха от лечебното заведение. Консултациите ще бъдат на 29 септември от 9:00 ч. до 14:00 ч. в кабинет 234, намиращ се в поликлиниката на болницата. Желаещите да бъдат прегледани трябва да се запишат предварително на тел.: 02/92 25 682.

Не се изисква направление от личния лекар. Препоръчително е пациентите да носят със себе, ако притежават, медицинска документация за сърдечно заболяване, както и лекарствата, с които в момента се лекуват.

Тази година фокусът на кампанията „В ритъма на сърцето“ е насочен към начините за превенция на сърдечно-съдовите заболявания - здравословното хранене, увеличаване на физическата активност и намаляване на вредните навици, допълниха от болницата.

През май, по повод Световния ден за борба с хипертонията, Военномедицинска академия се включи с безплатни прегледи в националната здравна кампания "Измерване, което спасява живот. Твоя.” Кампанията беше организирана от Българската лига по хипертония.

