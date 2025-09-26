Войната в Украйна:

Беларус предложи да построи АЕЦ за окупираните от Русия украински територии

26 септември 2025
Беларус предложи да построи атомна електроцентрала в източната част на страната, за да снабдява с електроенергия контролираните от Русия украински територии, заяви днес президентът Александър Лукашенко, цитиран от Ройтерс.

Лукашенко предложи идеята на руския президент Владимир Путин по време на разговори в Кремъл.

"Ако бъде взето решение, веднага ще започнем изграждането на нов енергоблок или нова централа, ако има необходимост (от електричество) в Западна Русия и освободените райони", заяви беларуският президент пред държавната агенция БелТА, използвайки термините на Русия за превзетите украински територии.

Предложението е доказателство за близките отношения между Путин и Лукашенко, дори на фона на налаганата от американския президент Доналд Тръмп стратегия да предлага стимули на беларуския лидер, за да освободи политически затворници и да подобри отношенията си със Запада.

Путин отговори, че "финансирането изобщо не е проблем". "Ако има потребители, които ще използват електричеството и ще плащат необходимите такси, това изобщо не е проблем", подчерта той.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
