Наследникът на Моуриньо работи 16 дни във Фенербахче и вече е спряган за уволнение

Фенербахче обмисля раздяла със старши треньора Доменико Тедеско, който на 9 септември официално наследи бившия наставник Жозе Моуриньо. Новината съобщават колегите от Fotomac, цитирани от БТА. 40-годишният италианец не започна впечатляващо престоя си на "Шюкрю Сараджоолу". Под негово ръководство отборът е спечелил един мач, завършил е два пъти наравно и допусна една загуба. Това е накарало новия президент на "жълтите канарчета" Садетин Саран да вдигне мерника на специалиста.

Тедеско е спряган за уволнение

След поражението с 1:3 от Динамо Загреб в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа на 24 септември, президентът Садетин Саран е повдигнал въпроса за смяна на треньора на заседание на борда. Както е известно, преди броени дни бизнесменът победи досегашния силен човек във Фенербахче Али Коч с малка разлика и оглави клуба.

Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.



Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile Zagreb dönüşünde bir araya gelecek ve ikiliyle toplantı yapacak!



(Yağız Sabuncuoğlu) pic.twitter.com/Ec7wsaXvjJ — Tek Yol FENER (@TekYolFener) September 25, 2025

Тедеско може да бъде уволнен по време на октомврийската пауза за националните отбори, ако резултатите на отбора не се подобрят. В кариерата си той е бил треньор на РБ Лайпциг, Спартак Москва, Шалке 04, Ерцгебирге Ауе и националния отбор на Белгия.

Айкут Коджаман, който преди това е ръководил отбора от 2010 до 2013 г. и през сезон 2017/18, се разглежда като основен кандидат за позицията. Не е тайна, че опитният наставник се разбира добре с бившия капитан на "фенерите" и настоящ треньор Волкан Демирел. Някогашният страж от своя страна също публично е заявявал, че би работил в тандем само с Коджаман.

