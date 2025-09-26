Войната в Украйна:

Наследникът на Моуриньо работи 16 дни във Фенербахче и вече е спряган за уволнение

26 септември 2025, 16:29 часа 360 прочитания 0 коментара
Наследникът на Моуриньо работи 16 дни във Фенербахче и вече е спряган за уволнение

Фенербахче обмисля раздяла със старши треньора Доменико Тедеско, който на 9 септември официално наследи бившия наставник Жозе Моуриньо. Новината съобщават колегите от Fotomac, цитирани от БТА. 40-годишният италианец не започна впечатляващо престоя си на "Шюкрю Сараджоолу". Под негово ръководство отборът е спечелил един мач, завършил е два пъти наравно и допусна една загуба. Това е накарало новия президент на "жълтите канарчета" Садетин Саран да вдигне мерника на специалиста.

Тедеско е спряган за уволнение

След поражението с 1:3 от Динамо Загреб в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа на 24 септември, президентът Садетин Саран е повдигнал въпроса за смяна на треньора на заседание на борда. Както е известно, преди броени дни бизнесменът победи досегашния силен човек във Фенербахче Али Коч с малка разлика и оглави клуба.

Тедеско може да бъде уволнен по време на октомврийската пауза за националните отбори, ако резултатите на отбора не се подобрят. В кариерата си той е бил треньор на РБ Лайпциг, Спартак Москва, Шалке 04, Ерцгебирге Ауе и националния отбор на Белгия.

Айкут Коджаман, който преди това е ръководил отбора от 2010 до 2013 г. и през сезон 2017/18, се разглежда като основен кандидат за позицията. Не е тайна, че опитният наставник се разбира добре с бившия капитан на "фенерите" и настоящ треньор Волкан Демирел. Някогашният страж от своя страна също публично е заявявал, че би работил в тандем само с Коджаман.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Вратарски гаф закопа Фенербахче, президентът на клуба избухна срещу съдиите (ВИДЕО)

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Жозе Моуриньо Фенербахче Суперлига на Турция
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес