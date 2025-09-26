Наследникът на Моуриньо работи 16 дни във Фенербахче и вече е спряган за уволнение

Фенербахче обмисля раздяла със старши треньора Доменико Тедеско, който на 9 септември официално наследи бившия наставник Жозе Моуриньо. Новината съобщават колегите от Fotomac, цитирани от БТА. 40-годишният италианец не започна впечатляващо престоя си на "Шюкрю Сараджоолу". Под негово ръководство отборът е спечелил един мач, завършил е два пъти наравно и допусна една загуба. Това е накарало новия президент на "жълтите канарчета" Садетин Саран да вдигне мерника на специалиста.
Тедеско е спряган за уволнение
След поражението с 1:3 от Динамо Загреб в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа на 24 септември, президентът Садетин Саран е повдигнал въпроса за смяна на треньора на заседание на борда. Както е известно, преди броени дни бизнесменът победи досегашния силен човек във Фенербахче Али Коч с малка разлика и оглави клуба.
Sadettin Saran, Volkan Demirel ile görüştü. Samandıra ve Futbol operasyonunda yer almak üzere Demirel'e yöneticilik teklif etmeyi düşünüyor.— Tek Yol FENER (@TekYolFener) September 25, 2025
Sadettin Saran, Domenico Tedesco ve Devin Özek ile Zagreb dönüşünde bir araya gelecek ve ikiliyle toplantı yapacak!
(Yağız Sabuncuoğlu) pic.twitter.com/Ec7wsaXvjJ
Тедеско може да бъде уволнен по време на октомврийската пауза за националните отбори, ако резултатите на отбора не се подобрят. В кариерата си той е бил треньор на РБ Лайпциг, Спартак Москва, Шалке 04, Ерцгебирге Ауе и националния отбор на Белгия.
Айкут Коджаман, който преди това е ръководил отбора от 2010 до 2013 г. и през сезон 2017/18, се разглежда като основен кандидат за позицията. Не е тайна, че опитният наставник се разбира добре с бившия капитан на "фенерите" и настоящ треньор Волкан Демирел. Някогашният страж от своя страна също публично е заявявал, че би работил в тандем само с Коджаман.
ОЩЕ: Вратарски гаф закопа Фенербахче, президентът на клуба избухна срещу съдиите (ВИДЕО)