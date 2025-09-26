Болницата в Луковит търси лекари, медицински сестри и акушерки

От трима лекари, пет медицински сестри и поне още две акушерки има необходимост болницата в Луковит. Това каза за БТА управителят на Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) д-р Галина Стоянова. По думите ѝ броят не е много голям, но трудно се намират кадри. Дежурства дават сестри и акушерки дори от Тетевен, за да може отделенията да работят нормално.

В търсена на персонал

"В момента болницата е с четири отделения, а до края на миналата година бяхме с пет. Наложи се от 1 януари 2025 г. да закрием детското отделение поради липсата на кадри", посочи д-р Стоянова. Именно за там се търсят трима лекари. "При първа възможност, ако назначим педиатри, бихме могли да разкрием отново детското отделение. Тук проблемът е по-скоро със сестрите, които бяха доста възрастни. По време на ковид епидемията се наложи да затворим отделението, за да ползваме легловата база. Тогава те напуснаха – някои от притеснение за здравето, други, защото бяха доста възрастни", обясни управителят на болницата.

Откъм медицински сестри най-добре са окомплектовани отделенията по неврология и по хирургия. Във вътрешно отделение броят им също е по-малък от необходимия и се налага сестри от другите отделения да дават допълнителни дежурства. В акушеро-гинекологичното отделение също има известен дефицит на акушерки, макар че здравното заведение успява да окомплектова графика, но с доста извънреден труд.

"За момента покриваме медицинските стандарти. Имаме достатъчно лекари, но те са на ръба на граничната бройка. Затова при всички положения бихме се радвали да имаме новопостъпили млади кадри, които желаят да работят и да се развиват в Луковит", каза д-р Галина Стоянова. Тя допълни, че възрастовата граница на медиците е доста висока – над 60 години.

В МБАЛ – Луковит функционират четири отделения и две лаборатории. Разполага с повече от сто легла, а персоналът е около 130 души. Болницата, която е сто процента общинска, не може да се оплаче от липсата на пациенти. Дружеството е финансово стабилно. "Откъм апаратура сме добре оборудвани – нямаме само ядрено-магнитен резонанс, но пък колко общински болници могат да се похвалят с такъв. Имаме скенери, ехографи, рентгенографи, в т.ч. и един мобилен, който е съвсем нова апаратура и е на много високо ниво", разказа управителят.

Д-р Стоянова работи в луковитската болница от 1984 г. Тогава е имало над сто лекари и всякакви отделения, с изключение на инфекциозно. По думите на днешния ръководител във времето болницата се е развивала доста добре, имало е много специалисти и млади лекари, които непосредствено след завършване на медицинското си образование са идвали тук по разпределение, т.е. била е едва ли не трамплин за тяхното кариерно развитие.