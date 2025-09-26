"Росатом" ще строи два ядрени реактора в Африка

Нигер иска да построи два ядрени реактора с мощност 2000 мегавата в партньорство с руската „Росатом“, заяви министърът на минното дело Усман Абарчи, предаде хърватската медия "Индекс". Припомняме, че в Нигер от 2023 година управлява военна хунта, която извърши военен преврат, като неведнъж въпросната хунта е търсила подкрепата на Русия. Стана ясно, че реакторите ще бъдат построени под надзора на Международната агенция за ядрена енергия (МААЕ), подчерта министърът в четвъртък на форума за ядрена енергия в Москва. „Да, ние сме много амбициозни, но това е много важно за нас, всъщност е много важно за целия африкански континент“, заяви Абарчи.

"Росатом" и Нигер вече имат Меморандум

В края на юли руската държавна компания за ядрена енергия „Росатом“ подписа меморандум за разбирателство с Министерството на енергетиката на Нигер, който предвижда сътрудничество в областта на ядрената енергетика и ядрените технологии, по време на посещението на руския министър на енергетиката Сергей Цивелев в Ниамей. ОЩЕ: Хунтата в Нигер иска помощ от Русия - не може да се справи с "Ал Кайда"

„Нашата задача не се ограничава само до добива на уран, ние трябва да изградим цяла система за развитие на ядрената енергетика за мирновременни нужди в Нигер. Това включва изграждането на мощности за производство на електроенергия, така че всеки гражданин да има достъп до електричество, и сътрудничество в областта на ядрената медицина“, заяви Цивилев по този повод.

„Също така се споразумяхме за съвместно обучение на специалисти в тази област“, ​​добави руският министър.

Нигер следи отблизо развитието на реактори с малък и среден капацитет, подчерта по случая министър Абарчи.

Сътрудничество при добива на уран

В четвъртък Нигер предложи на Русия сътрудничество в разработването на уранови находища.

„Моля, нека заедно разработваме нашите уранови находища“, каза министърът на Нигер. ОЩЕ: Заради възхода на атомната енергия: Риск за доставките на уран в Европа