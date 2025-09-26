Почина путинският пропагандист Кеосаян, съпругът на рупора на Кремъл Маргарита Симонян

Тигран Кеосаян, съпругът на една от главните пропагандистки на Кремъл и главна редакторка на Russia Today Маргарита Симонян, е починал тази нощ, след като от януари тази година бе в кома, от която така и не излезе. Руският режисьор от арменски произход, също виден путинист, бе хоспитализиран от края на 2024 г. в интензивното отделение на московска кардиологична клиника, където преживя клинична смърт.

За смъртта му обяви самата Симонян в своя Telegram канал: "Тази вечер Тигран отиде при Създателя. Благодаря на всички, които се молеха. Моля, не ни звънете на мен или на семейството ми сега. Благодаря на всички, благодаря".

Самата Симонян наскоро обяви, че са й открили онкологично заболяване.

Симонян усърдно подкрепя путинската война срещу Украйна още от самото й начало. През годините на пълномащабната война тя многократно е подкрепяла извършваните от Русия военни престъпления срещу украинци. Добре документирани са и публичните й призиви за масово убийство на украински деца през декември 2023 г. За призиви за геноцид на украинците: Киев обяви за издирване пропагандистката Симонян