Проф. Кантарджиев с прогноза кога ще е пикът на грипа

Първите случаи на грип се очакват през втората половина на ноември, а пикът ще бъде в началото на февруари. Тази прогноза направи бившият директор на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Тодор Кантарджиев в ефира на Нова Нюз. "Грипната ваксина ще бъде с три ваксинални щаба – два за грип А и един за грип Б", обясни той. Експертът каза, че ваксината трябва да се съхранява в хладилника и да бъде поставена в края на октомври, началото на ноември.

Професорът посочи, че рязкото увеличаване на заболелите от COVID-19 не се случи. Той обясни, че до последната изминала седмица има регистрирани по-малко случаи на респираторни инфекции, отколкото миналата година по това време.

Кантарджиев каза, че е нормално да има мутация при вируса от COVID-19. Той изрази надежда, че такава промяна ще причинява по-леко протичане, макар да се разпространява по-лесно. "Ако такъв вирус мутира, в рамките на няколко месеца ще има и адаптирана ваксина, а настоящите ваксини срещу COVID-19 са съобразени с новите варианти", допълни той.

Експертът препоръча поставяне на ваксина, като заяви, че тя не е опасна.

"Съвсем навреме е да говорим за противогрипните ваксини, защото вече си имаме всичко – имаме респираторни заболявания, имаме COVID-19, имаме и пациенти с повишена нужда от защита", коментира общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.