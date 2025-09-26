Войната в Украйна:

Симфониета-Враца с блестящи солисти и мащабна "Кармина Бурана" на 7 октомври в зала "България"

26 септември 2025, 16:26 часа 295 прочитания 0 коментара
Симфониета-Враца с блестящи солисти и мащабна "Кармина Бурана" на 7 октомври в зала "България"

На 7 октомври от 19:00 ч. Симфониета-Враца с диригент Христо Павлов гостува в зала "България" с вълнуваща програма и прекрасни солисти: Виктор Костов (пиано), Андреа Новак (сопрано)-Румъния, Андрея Мирчев (тенор), Иво Йорданов (баритон), както и Академичния хор на Филхармония "Олтения" Крайова-Румъния и Софийския детски оперен хор с ръководител Таня Радева-Лазарова.

Билети за концерта можете да закупите онлайн в мрежата на Eventim, Grabo, както и на касата на зала "България".

Успешният млад пианист Виктор Костов е носител на редица отличия от национални и международни конкурси и вече е познато име на престижни сцени у нас и по света. С ярък артистичен почерк и внушителна виртуозност, той уверено се утвърждава сред най-интересните представители на младото поколение български пианисти.

Виктор Костов

Какво да очакваме от концерта

За концерта на 7 октомври в зала "България" Костов ще излезе заедно с маестро Христо Павлов и Симфониета–Враца, за да представи пред софийската публика едно истинско музикално събитие – Концерт за пиано и оркестър в ре-бемол мажор от Арам Хачатурян. Произведение, което не е звучало у нас повече от десетилетие и което критиката определя като "значително явление в съветската музика и истински празник на клавирното творчество".

Във втората част на концерта ще се насладим на знаменитата сценична кантата за солисти, хор и оркестър "КАРМИНА БУРАНА" от К.Орф, която ще бъде представена от Симфониета-Враца с блестящи солисти: Андреа Новак (сопран)-Румъния, Андрея Мирчев (тенор), Иво Йорданов (баритон).

Специално за изпълнението на "Кармина Бурана" от Румъния пристига и Академичният хор на Филхармония "Олтения" - гр. Крайова, който ще сподели сцената с талантите от Софийския детски оперен хор с ръководител Таня Радева-Лазарова и Симфониета-Враца под диригентската палка на Христо Павлов. 

"Кармина Бурана" съдържа Пролог и три картини в 25 номера. Те обхващат вечните теми на човешкото битие с неговите превратности. Главни герои са Девойка – сопран, Април и Абат – баритон, Пияница и Момък – баритон, Просяк – тенор.

Първата част "Пролет" е прослава на пробуждащата се природа, на любовта и младостта. Втората част "В таверната" е изпълнена с безгрижие и оригинални музикални пародии. Третата част "Съдът на любовта" внася контраст. Оживява любовта във всичките ѝ проявления – опияняваща, куртоазна, екстатична, изтънчена. И отново Фортуна завърта колелото на съдбата...

Премиерата на "Кармина Бурана" е през 1937 г. под диригентството на Бертил Ветцелсбергер. Но пътят към световния успех започва след второто ѝ изпълнение през 1940 г. През 1975 г. Жан Пиер Понел филмира "Кармина Бурана" - текст на музиколога Марияна Булева от каталога на Симфониета Враца Есен-Зима’25.

Концертът се организира с финансовата подкрепа на Национален Фонд "Култура".

