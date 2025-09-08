Войната в Украйна:

Безплатно пътуване до Истанбул и прегледи при специалисти от болница Мемориал

08 септември 2025, 10:30 часа 504 прочитания 0 коментара
Безплатно пътуване до Истанбул и прегледи при специалисти от болница Мемориал

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ съвместно с Група болници Мемориал организира безплатен транспорт до Истанбул за пациенти, които търсят висококачествено лечение и най-съвременни медицински технологии.

За кого е подходящо пътуването?

  • Пациенти, които имат нужда от преглед, диагностика или профилактика – прегледите са при специалисти от всички медицински направления на промоционална цена 120 евро. За информация и записване: www.medikara.bg/free-transport-consultation
  • Двойки с репродуктивни проблеми – безплатна инвитро консултация и преглед с д-р Али Осман Коюнджуоглу, специалист по репродуктивна медицина в Мемориал Бахчелиевлер. Повече информация ще намерите тук: www.medikara.bg/free-transport-consultation-invitro

-        Д-р Коюнджуоглу е първият лекар в Турция, който прилага предимплантационна генетична диагностика без биопсия и без риск за ембриона.

-        В IVF лабораторията се използват иновативни AI системи:

  •  
    • CHLOE™ – прозрачност и проследимост на целия процес.
    • ERICA – интелигентен подбор на ембриони според хромозомния им потенциал.
    • SiD – подбор на сперматозоиди в реално време.

-        Всеки пациент получава ембриоскоп, включен в пакета, за 24/7 наблюдение на развитието на ембрионите.

Детайли за пътуването

  • Маршрут: София – Ихтиман – Пазарджик – Пловдив – Хасково – Истанбул
  • Тръгване: 25 септември (четвъртък), 22:00 ч. от София – нощен преход
  • Пристигане: 26 септември (петък) около 08:00 ч.
  • Връщане: след приключване на последните прегледи

Какво да подготвите?

  • Медицинска документация: епикризи, изследвания, образна диагностика и др.
  • Лични документи за пътуване.
  • За жените: хормонални изследвания (AMH, FSH, LH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон), цветна снимка на тръбите (ако има), епикризи от предишни процедури.
  • За мъжете: спермограма (може да се направи и на място), изследвания за ХИВ и хепатит.

Важно!

❗ Разполагате само с 3 дни, за да резервирате място и да запишете час при избран специалист.
📞 Телефон за информация и записване: 0878 500 730

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Медикъл Караджъ
Още от Здравеопазване
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес