Безплатно пътуване до Истанбул и прегледи при специалисти от болница Мемориал

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ съвместно с Група болници Мемориал организира безплатен транспорт до Истанбул за пациенти, които търсят висококачествено лечение и най-съвременни медицински технологии.

За кого е подходящо пътуването?

Пациенти, които имат нужда от преглед, диагностика или профилактика – прегледите са при специалисти от всички медицински направления на промоционална цена 120 евро. За информация и записване: www.medikara.bg/free-transport-consultation

Двойки с репродуктивни проблеми – безплатна инвитро консултация и преглед с д-р Али Осман Коюнджуоглу, специалист по репродуктивна медицина в Мемориал Бахчелиевлер. Повече информация ще намерите тук: www.medikara.bg/free-transport-consultation-invitro

- Д-р Коюнджуоглу е първият лекар в Турция, който прилага предимплантационна генетична диагностика без биопсия и без риск за ембриона.

- В IVF лабораторията се използват иновативни AI системи:

CHLOE™ – прозрачност и проследимост на целия процес. ERICA – интелигентен подбор на ембриони според хромозомния им потенциал. SiD – подбор на сперматозоиди в реално време.



- Всеки пациент получава ембриоскоп, включен в пакета, за 24/7 наблюдение на развитието на ембрионите.

Детайли за пътуването

Маршрут: София – Ихтиман – Пазарджик – Пловдив – Хасково – Истанбул

София – Ихтиман – Пазарджик – Пловдив – Хасково – Истанбул Тръгване: 25 септември (четвъртък), 22:00 ч. от София – нощен преход

25 септември (четвъртък), 22:00 ч. от София – нощен преход Пристигане: 26 септември (петък) около 08:00 ч.

26 септември (петък) около 08:00 ч. Връщане: след приключване на последните прегледи

Какво да подготвите?

Медицинска документация: епикризи, изследвания, образна диагностика и др.

Лични документи за пътуване.

За жените: хормонални изследвания (AMH, FSH, LH, Пролактин, Естрадиол, Прогестерон), цветна снимка на тръбите (ако има), епикризи от предишни процедури.

За мъжете: спермограма (може да се направи и на място), изследвания за ХИВ и хепатит.

Важно!

❗ Разполагате само с 3 дни, за да резервирате място и да запишете час при избран специалист.

📞 Телефон за информация и записване: 0878 500 730