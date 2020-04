COVID-19: Какво трябва да знаят трансплантираните пациенти и чакащите за трансплантация

Изпълнителна агенция "Медицински надзор" съвместно с Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония публикува информация какво трябва да знаят за COVID-19 трансплантираните и чакащите за трансплантация пациенти.

Все още малко е известно за влиянието на имуносупресията, раковата химиотерапия или трансплантация върху предаването или тежестта, с която ще протече евентуално на COVID-19. Предполага се, че пациентите, получаващи такива лечения, биха били изложени на по-висок риск от развитие на тежко заболяване. Информацията е разработена с цел да отговори на някои от често срещаните въпроси, които може да се породят относно COVID-19. Ако за някои хора правилата наложени поради пандемията от COVID-19 са трудни за изпълнение, за всички трансплантирани или получаващи, имуносупресивни терапии пациенти те са ежедневие, допълват от "Медицински надзор". Често задавани въпроси и отговори: КАКВО Е COVID-19?COVID-19 е остро респираторно заболяване, причинено от нов вариант на коронавирус. Коронавирусите са често срещани вируси, които могат да заразят хора и животни. (зоонози) При хората коронавирусите обикновено причиняват инфекции на горните дихателни пътища като обикновената настинка. Новите коронавируси са коронавируси от животни, които развиват способността да заразяват хората. SARS и MERS са други примери за заболявания, причинени от нови коронавируси.КАКВИ СА СИМПТОМИТЕ НА COVID-19? Над 80% от клиничните проявления изглеждат леки, като сравнително при малка част симптоматиката се проявява тежко и се налага хоспитализация. Пациентите, които развият тежко заболяване, могат да имат бавно прогресиращ процес, като симптомите продължават седем или повече дни, преди да прогресират до степен, в която се изисква хоспитализация. Клиничните презентации са разнообразни и варират от асимптоматични до тежки и могат да включват: Температура – 83-98% Кашлица – 46-82%Умора или болки в мускулите – 11-44% Задух – 31% Други: главоболие, болки в гърлото, коремна болка, диария. КОЛКО ЧЕСТО COVID-19 ПРИЧИНЯВА ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ? Въз основа на анализ на над 40 000 китайски пациенти с потвърден COVID-19, инфекцията причинява леки симптоми в 81% от случаите и причинява тежко заболяване, включително респираторна или мултиорганна недостатъчност в 5% от случаите. Приблизително 2% от пациентите почиват, а рискът от смърт е по-голям при пациенти на възраст над 70 години и с вече съществуващи хронични заболявания. Както е отбелязано във въвеждането, малко се знае за влиянието на имуносупресията, раковата химиотерапия или трансплантация върху предаването или тежестта на COVID-19. Предполага се, че пациенти преминали трансплантация и тези, които получават имуносупресивна терапия, включително лечение на рак, биха били изложени на по-висок риск от развитие на тежко заболяване. КАК СЕ ПРОЯВЕВА COVID-19 В СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ РЕСПИРАТОРНИ ИНФЕКЦИИ ИЛИ ПАНДЕМИИ?Въз основа на наличните понастоящем данни процентът на хората, умиращи от COVID-19, е много по-нисък от докладите за заболеваемост от SARS, но по-висок от сезонния доклад за грип. COVID-19 е по-широко разпространен от SARS. ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ ПАЦИЕНТИ ИЗЛОЖЕНИ ЛИ СМЕ НА ПО-ГОЛЯМ РИСК ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С ВИРУСА? Няма категорични данни дали инфекцията с COVID-19 е по-честа и/или по-често сериозна при трансплантирани, отколкото при здрави хора. Въпреки това, други вируси често причиняват по-сериозни заболявания при хора с подтисната имунна система, като трансплантирани пациенти. Поради тази причина е важно да се вземат предпазни мерки за предотвратяване на инфекцията. Вирусът се предава главно чрез близък или директен контакт с човек, който има вируса. Смята се, че хората са по-заразни, когато имат симптоми, но някои хора могат да пренасят и предават вируса, дори ако нямат симптоми или са само леко болни. Възможно е да се заразите с вируса от повърхност, до която се е докоснал заразен човек. Вероятно преди това той е пипал носа, устата или очите си без да измие ръцете си, преди да пипа повърхности като дръжки на вратите, маси, бутони на асансьори, на тоалетни казанчета и др. Вероятността от инфекция зависи от това дали има заразени индивиди в средата, където се намира трансплантирания пациент.КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВЯ, АКО ЗНАМ, ЧЕ ЧЛЕН НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО Е С COVID-19 Ако близък член на семейството или партньор е със съмнение или е диагностициран с COVID-19, трябва да избягвате всякакъв по-нататъшен контакт, защото сте трансплантиран. Трябва да се следите за симптоми и е препоръчително да се самоизолирате в продължение на 14 дни. Свържете се с личния си лекар, ако имате следните симптоми: температура, кашлица, задух, диария, гадене, повръщане, болки в корема. Понастоящем няма одобрена ваксина или лекарство за предотвратяване или лечение на инфекцията, но клинични изпитвания продължават. КАК МОГА ДА ПРОВЕРЯ ДАЛИ ИМАМ ИНФЕКЦИЯ С COVID-19? Може да направите скрининг за COVID-19 в държавни или в частни лаборатории. Ако смятате, че имате COVID-19, обадете се на личния Ви лекар и той ще Ви съдейства за по-нататъшни изследвания, наблюдение и указания. Към момента вече и в България има частни лаборатории, които предлагат възможност за тестване за коронавирус.Специалистите се обединяват около мнението, че бързите тестове могат да помогнат за по-бързото идентифициране на заболелите, но при положителен бърз тест всеки трябва да се подложи и на PCR тест. Следвайки процедурата, ако в частната лаборатория тестът е бил положителен той се изпраща до Националната референтна лаборатория за потвърждение. Хората, чиито тестове са положителни, биват поставяни под домашна карантина или ако състоянието е по-сериозно – хоспитализирани. БЕЗОПАСНО ЛИ Е ДА ПРАВЯ РУТИННИ ТЕСТОВЕ ИЛИ ДА ОТИДА НА ПЛАНИРАН ПРЕГЛЕД В БОЛНИЦАТА? Рискът от инфекция с COVID-19 в болниците все още е малък. Здравните заведения оценяват пациентите за риска от COVID-19 и ако има подозрения, тези пациенти се изолират.Въпреки това, тъй като условията на работа в болницата могат да се променят постоянно в този момент е полезно предварително да проверите дали планираната ви визита е все още валидна. Ако вашето здравословно състояние позволява, може да помислите за отлагане на визитата си по-късна дата в центъра за проследяване. Ако имате респираторни симптоми (например кашлица, задух) или повишена температура в деня на посещение в болница или поликлиника, моля, уведомете Вашия лекар преди да отидете, за да може екипът да предприеме адекватни мерки. КАКВО МОГА ДА НАПРАВЯ, ЗА ДА СЕ ПРЕДПАЗЯ ОТ ЗАРАЗЯВАНЕ С COVID-19? Ограничете преките си контакти с хора извън семейството. Носете маска на оживени места – няма нужда да откриваме топлата вода. Търсете обикновени маски – тези с висок фактор на филтрация не са за ежедневна употреба, а и през тях се диша трудно и няма да ги траете – през повечето време ще бъдете без маска. Масовото използване на обикновени маски има полза не само при директен контакт с някого – намалява се замърсяването на повърхности от секретите на носители на вируса. Носейки маска заразените пазят здравите…но това НЕ важи за маски с клапа за издишване Маските за многократна употреба са далеч по-удачни. Могат да се изпират, изваряват или пръскат от външната страна със спирт. Най-простият начин за дезинфекция на маска от плат е да я намокрите, а след това изсушите с нагорещената ютия. Неочаквана за повечето, но много важна полза от маските – възпират ни от докосване на носа и устата. Дезинфекцирайте често ръцете си. Миенето с вода и сапун е напълно достатъчен вариант. Разтриването с разтвор на спиртна основа също. Има смисъл в това дръжките на вратите периодично да се почистват с дезинфектант или спирт. На обществени места ги отваряйте с лакът. Правете, същото, ако е възможно с всякакви бутони. Ако имате възрастни или болни роднини се постарайте да ги снабдявате с всички нужно, за да ограничите максимално контактите им извън дома. Като и Вие самите ограничете прекия контакт с тях. Няма специфична профилактика. Добре е да се приема витамини С, А и Е в умерени дози. Важно е пълноценното хранене, особено приема на достатъчно протеин. Няма нужда и от домашно запасяване с лекарства различни от тези, които бихте използвали за настинка.Мийте плодовете и зеленчуците, които консумиране сурови. Не влизайте с обувки в къщи. Правете лека гимнастика, кардио и лека физическа активност, според възможностите си. АКО ЧАКАМ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ, МОГА ЛИ ДА СЕ ЗАРАЗЯ С COVID-19 ОТ МОЯ ДОНОР Рискът от инфекция с COVID-19 чрез даряване на органи е много нисък. Живите донори не трябва да бъдат изложени на риск от заразяване с COVID-19 през последните 28 дни (пътуване до зона с висок риск или контакт с лице с положителен тест за COVID-19). Препоръчва се донорът да бъде изследван и да бъде отрицателен тест на COVID-19.Със Заповед на министъра на здравеопазването временно са преустановени трансплантациите в Република България. КАКВО ДА ПРАВЯ, АКО СЕ РАЗБОЛЕЯ? Посъветвайте се с личния или наблюдаващия Ви лекар. При тежко състояние се обадете на личния лекар, наблюдаващия Ви лекар или на телефон 112. Ако имате прогресиращи симптоми като задух и бърза уморяемост може да изискате приемане в болницата за допълнителни изследвания. Понастоящем няма одобрено лечение за COVID-19, но навсякъде в болниците в страната се прилагат работещите практики за лечение на вируса. Останете вкъщи (избягвайте контакт с други хора); Бъдете добре хидратиран; Спазвайте хигиенните изисквания;Консултирайте се с личния си лекар преди да предприемете каквито и да е стъпки; ОТ КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19? Често проверявайте за актуални предложения от следните организации, които работят усилено, за да поддържат актуална информация за разпространението на COVID-19, включително променящите се условия в нашата страна: МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО:www.mh.government.bg ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА (ECDC, EUROPEAN CENTRE FOR DISEASE PREVENTION AND CONTROL):www.ecdc.europa.eu СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (WHO, World Health Organization):www.who.int